Keçiören Belediyesi'nin 'Ailem Olur Musun?' uygulaması 93 canlıya yuva buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Keçiören Belediyesi'nin 'Ailem Olur Musun?' uygulaması 93 canlıya yuva buldu

02.06.2022 09:36
Keçiören Belediyesi'nin 'Ailem Olur Musun?' uygulaması 93 canlıya yuva buldu

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yuva bulmak için başlatılan "Ailem Olur Musun?" uygulaması 6 ayda 93 canlıyı yeni yuvalarına kavuşturdu.

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yuva bulmak için başlatılan "Ailem Olur Musun?" uygulaması 6 ayda 93 canlıyı yeni yuvalarına kavuşturdu.

Sokak hayvanlarına yuva bulmayı kolaylaştırmak için Keçiören Belediyesi tarafından başlatılan "Ailem Olur Musun?" uygulaması 93 canlıya 6 ayda yeni yuva buldu.

Sokak hayvanlarına karşı toplumsal duyarlılığın artmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlçemizin farklı noktalarında bulduğumuz bakıma muhtaç kedi ve köpek yavrularını bakım ve tedavi altına alıyoruz. Daha sonra da onlara mutlu olacakları bir yuva buluyoruz. Web sitemizde yer alan "Ailem Olur Musun?" platformu üzerinden sahiplendirmek istediğimiz canlılarımızı yayımlıyoruz. Vatandaşlarımız da burada bulunan formu doldurarak belediyemize sahiplenme başvurusunda bulunuyor. Ekiplerimiz başvuruyu yapan hayvan severimizle iletişime geçerek sağlıklı olan canlımızı sahiplendiriyor. Sokak canlılarımıza yuva olan her bir ailemize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Vatandaşlar da sahiplendirebiliyor"

Uygulama, Keçiören Belediyesi ekiplerince koruma altına alınan bakıma muhtaç canlıları yeni yuvalarına kavuşturmanın yanı sıra hayvan sahiplendirmek isteyen vatandaşlara da kolaylık sağlıyor. Belediyenin kurumsal web sitesinde yer alan platformdaki 'Sahiplendirmek İstiyorum' seçeneğini tıklayanlar, sahiplendirmek istedikleri canlının bilgisini ve fotoğrafını girerek Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerine iletebiliyor. Böylece bu canlılar da "Ailem Olur Musun?" platformunda yayımlanabiliyor. - ANKARA

Keçiören Belediyesi'nin 'Ailem Olur Musun?' uygulaması 93 canlıya yuva buldu
Keçiören Belediyesi'nin 'Ailem Olur Musun?' uygulaması 93 canlıya yuva buldu
Keçiören Belediyesi'nin 'Ailem Olur Musun?' uygulaması 93 canlıya yuva buldu
Keçiören Belediyesi'nin 'Ailem Olur Musun?' uygulaması 93 canlıya yuva buldu
YORUMLAR
500
Havalandırma boşluğunu düşen yavru kediler kurtarıldı Havalandırma boşluğunu düşen yavru kediler kurtarıldı ALMANYA'DAKİ TÜRK HASTA, AMBULANS UÇAKLA ANKARA'YA GETİRİLDİ ALMANYA'DAKİ TÜRK HASTA, AMBULANS UÇAKLA ANKARA'YA GETİRİLDİ
Kaynak: İHA

Keçiören Belediyesi, Turgut Altınok, Ankara, kedi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi'nin 'Ailem Olur Musun?' uygulaması 93 canlıya yuva buldu - Son Dakika


Son Dakika
09:44 Galatasaray orta sahayı ona emanet edecek! Dortmund'la sözleşmesi sona eren Axel Witsel liste başı
09:43 Johnny Depp'e karşı açtığı hakaret davasını kaybeden Amber Heard'den ilk açıklama: Hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde
09:36 Eyüpsultan'da inşaat alanındaki demirlerin üzerine düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
09:11 Düğün sırasında gelinliğinin altından kan sızmaya başlayan gelin büyük panik yaşadı
09:08 Spor Toto 1.lig'de final karşılaşması! Süper Lig'e çıkacak son takım netleşecek
09:04 Yatak odasında korkudan donup kaldı! Karyolanın altından zıplayan dev yılan panik yarattı
09:04 Barış Akarsu filminde başrolde yer alacaktı, verdiği yanıtlar ve tavrıyla rolünü kaybetti! Tepki çeken Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılık açıklaması...
08:56 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın sorusuna yanıt geldi: Yarın erken seçimi ilan et, aynı gün adayımızı açıklayalım! Var mı sende o yürek?
08:51 Survivor All Star'a eleme heyecanı! Adaya veda eden isim Sema Aydemir oldu
08:12 Uğur Dündar'a hakaret suçlamasıyla dava açıldı, mahkeme 11 ay 20 günlük hapis cezası verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 09:53:36. #1.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nin 'Ailem Olur Musun?' uygulaması 93 canlıya yuva buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement