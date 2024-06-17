Keçiören Belediyesi tarafından hizmete açılan Bağlum Kurban Kesim Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete açılan Bağlum Kurban Kesim Merkezi

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete açılan Bağlum Kurban Kesim Merkezi vatandaşlara sağlıklı koşullarda kurban kesme imkanı sundu. Kurban kesimini yaptırmak isteyen vatandaşlar için görevlendirilen kasaplar ve et taşıma ekipleri kurban hisselerini eşit bir şekilde parçalayıp tartarak sahiplerine teslim etti. Sıra bekleyenlere çay ve kahve ikram edildi. Kurban kesim yerleri temizlendi.

17.06.2024 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete açılan Bağlum Kurban Kesim Merkezi vatandaşlara sağlıklı koşullarda kurban kesme imkanı sundu.

Kurban ibadetini hijyenik ve düzen içerisinde gerçekleştirmek isteyenlerin adresi Keçiören oldu. Keçiören Belediyesi tarafından hizmete açılan Bağlum Kurban Kesimhanesi vatandaşlara düzenli ve sağlıklı koşullarda kurban kesme imkanı sundu. Kurban kesimini yaptırmak isteyen vatandaşlar için görevlendirilen kasaplar ve et taşıma ekipleri kurban hisselerini eşit bir şekilde parçalayıp tartarak sahiplerine teslim etti. Kurbanlarını zorlanmadan kesme imkanı bulan vatandaşlar bu hizmetinden dolayı Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkür etti.

Sıra bekleyenlere çay ve kahve ikram edildi

Kurban ibadetini gerçekleştirmek için Bağlum Kurban Kesimhanesi'ni tercih eden vatandaşlar Keçiören Belediyesi tarafından sunulan hizmetten büyük memnuniyet duydu. Sabahın erken saatlerinde başlayan kesim işlemleri önceden alınan randevu numarasına göre sırayla ilerledi. Kurbanlıklarını kesimhaneye getiren vatandaşlar hisselerine düşen kurban etlerini herhangi bir zorluk yaşamadan saatinde teslim aldı. Kesimlerin yapıldığı merkezde hijyen ve sağlık koşullarına azami özen gösterilirken kurban kesim sırası bekleyenlere çay, kahve, su ve kolonya ikram edildi. Olası yaralanmalara karşı sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu kesimhanedeki basit kazalara ise anında müdahale edildi.

Kurban kesim yerleri temizlendi

Öte yandan ilçedeki 17 kapalı semt pazarına caraskal vinç sistemi kurarak kesim merkezleri oluşturan Keçiören Belediyesi bu noktalarda yoğun bir temizlik çalışması yürüttü. Temizlik ekipleri kesimin yapıldığı noktaları tazyikli suyla yıkayarak eski haline getirdi. Kesim merkezlerinde hazır bulundurulan çöp kamyonları ile ortaya çıkan çöpler taşınarak kötü görüntü ve koku oluşumunun önüne geçildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Keçiören, Kurban, Bağlum, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi tarafından hizmete açılan Bağlum Kurban Kesim Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
00:03 Kızıldeniz’de tansiyon yüksek Husiler, biri ABD’ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Husiler, biri ABD'ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 TÜİK konut satış istatistiklerini paylaştı TÜİK konut satış istatistiklerini paylaştı
09:33 Ülkelerin nükleer silah harcamalarında büyük artış Ülkelerin nükleer silah harcamalarında büyük artış
09:23 Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı Yardımına eski Başkan Obama koştu Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı! Yardımına eski Başkan Obama koştu
09:08 Uyarılar kar etmiyor Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti Uyarılar kar etmiyor! Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti
08:38 Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu
08:07 İsrail’e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi İsrail'e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 11:25:44. #1.12#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi tarafından hizmete açılan Bağlum Kurban Kesim Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement