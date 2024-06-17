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Keçiören Belediyesi tarafından hizmete açılan Bağlum Kurban Kesim Merkezi vatandaşlara sağlıklı koşullarda kurban kesme imkanı sundu.

Kurban ibadetini hijyenik ve düzen içerisinde gerçekleştirmek isteyenlerin adresi Keçiören oldu. Keçiören Belediyesi tarafından hizmete açılan Bağlum Kurban Kesimhanesi vatandaşlara düzenli ve sağlıklı koşullarda kurban kesme imkanı sundu. Kurban kesimini yaptırmak isteyen vatandaşlar için görevlendirilen kasaplar ve et taşıma ekipleri kurban hisselerini eşit bir şekilde parçalayıp tartarak sahiplerine teslim etti. Kurbanlarını zorlanmadan kesme imkanı bulan vatandaşlar bu hizmetinden dolayı Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkür etti.

Sıra bekleyenlere çay ve kahve ikram edildi

Kurban ibadetini gerçekleştirmek için Bağlum Kurban Kesimhanesi'ni tercih eden vatandaşlar Keçiören Belediyesi tarafından sunulan hizmetten büyük memnuniyet duydu. Sabahın erken saatlerinde başlayan kesim işlemleri önceden alınan randevu numarasına göre sırayla ilerledi. Kurbanlıklarını kesimhaneye getiren vatandaşlar hisselerine düşen kurban etlerini herhangi bir zorluk yaşamadan saatinde teslim aldı. Kesimlerin yapıldığı merkezde hijyen ve sağlık koşullarına azami özen gösterilirken kurban kesim sırası bekleyenlere çay, kahve, su ve kolonya ikram edildi. Olası yaralanmalara karşı sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu kesimhanedeki basit kazalara ise anında müdahale edildi.

Kurban kesim yerleri temizlendi

Öte yandan ilçedeki 17 kapalı semt pazarına caraskal vinç sistemi kurarak kesim merkezleri oluşturan Keçiören Belediyesi bu noktalarda yoğun bir temizlik çalışması yürüttü. Temizlik ekipleri kesimin yapıldığı noktaları tazyikli suyla yıkayarak eski haline getirdi. Kesim merkezlerinde hazır bulundurulan çöp kamyonları ile ortaya çıkan çöpler taşınarak kötü görüntü ve koku oluşumunun önüne geçildi. - ANKARA