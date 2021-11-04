Keçiören'de buz pisti ve tenis kortu yan yana - Son Dakika

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete sunulacak olan dome çadırlı buz pistinin inşası hummalı bir çalışmayla devam ederken, pistin yanında yer alacak tenis kortunun yapımına da başlandı.

Keçiören Ovacık Mahallesi'nde yapımı devam eden spor kompleksi içinde yer alacak olan spor alanlarının kesintisiz hizmet sunması için yaz-kış faaliyet gösterecek şekilde tasarlandığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ovacık Mahallemize yaptığımız spor yatırımından tüm vatandaşlarımız rahatlıkla faydalanabilecek. Dünya tenis kortu standartlarına göre inşa ettiğimiz tenis kortumuz ve 'doğal buz' özelliğiyle dünya olimpik buz pisti standartlarına sahip pistimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin vazgeçilmez uğrak noktaları olacak. Son yıllarda gençlerimizin ilgi odağı konumunda olan paten ve kaykay aktivitesi için ise çeşitli parkurlar kuracağız. Spor kompleksimiz ailelerimizin yürüyüş yaparak ve dinlenerek vakit geçireceği nitelikli sosyal donatı alanlarıyla dopdolu bir hizmet noktası olacak" dedi.

Türkiye'de belediye eliyle kalıcı olarak yapılan ilk dome çadırlı buz pistinin Keçiören'e inşa edildiğine de dikkati çeken Altınok şu bilgileri verdi:

"Her seansta 70 kişinin faydalanabileceği tesis, hazırlık alanı ve buz pistinin bulunduğu iki bölümden oluşacak. 50 metrekarelik ilk bölümde sporcularımız kask, paten ve dizlik gibi ekipmanlarını hazırlayacaklar. 300 metrekarelik ikinci bölümde ise buz pisti yer alacak. Yarım küre halindeki mimariye sahip dome çadırlı buz pistimiz 10 metrelik yüksekliğiyle ferah bir ortam ve muntazam bir akustik sunacak. Rüzgar ve kar yükü direnci yüksek olan bu pist aynı zamanda sporculara güvenli bir ortam sağlayacak."

5 bin metrekarelik alana kurulan spor kompleksinde aynı zamanda kaykay ve paten parkuru, fitness alanı, çocuk oyun alanı, dinlenme alanları yer alacak. Tesisin etrafına ise yürüyüş yolu bulunacak. - ANKARA