Keçiören\'de Çocuklar Evcil Hayvan Parkı\'nda Eğlenceli Anlar Yaşadı

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Çocuk Gelişim Merkezleri, Evcil Hayvan Parkı'na gezi düzenledi.

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Çocuk Gelişim Merkezleri'nin düzenlediği Evcil Hayvan Parkı gezisinde eğitmenler çocuklara eşlik etti. Gül Adası, Ata ve Gülücük Çocuk Gelişim Merkezlerinin ortak düzenlediği geziye 3-6 yaş grubundan 100 öğrenci katıldı. Birbirinden farklı türde 150'den fazla hayvanın yer aldığı parkta çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Öğretmenlerinin gözetiminde parkı gezen minikler, daha önce hiç görmedikleri hayvanları canlı olarak görme fırsatı yakaladı. Parkı gezerken bilgi alan çocuklar, sevdikleri hayvanlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. - ANKARA