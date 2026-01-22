Keçiören Belediyesi'nden ara tatilde çocuklara özel aktiviteler - Son Dakika
Keçiören Belediyesi'nden ara tatilde çocuklara özel aktiviteler

Keçiören Belediyesi\'nden ara tatilde çocuklara özel aktiviteler
22.01.2026 11:25  Güncelleme: 11:27
Keçiören Belediyesi, ara tatil nedeniyle çocuklar için sihirbaz gösterisi ve interaktif oyunlar etkinliği düzenledi. Etkinlikte Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, çocuklarla bir araya gelerek geleceğin Cumhuriyet nesillerine vurgu yaptı.

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından ara tatilde çocuklara özel sihirbaz gösterisi ve interaktif çocuk oyunları etkinliği düzenlendi.

Keçiören Belediyesi, ara tatilde çocuklara yönelik etkinliklere devam ediyor. Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde sihirbaz gösterisi ve interaktif çocuk oyunları etkinliği düzenlendi. Keçiören Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan çocuklarla yakından ilgilenip, ailelerle sohbet etti.

"Keçiören'inde sizlere eşit hizmet etmenin mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşıyoruz"

Başkan Özarslan, etkinlikte yaptığı konuşmada çocukların Cumhuriyet'in geleceği olduğunu vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'in geleceği bu çocuklardır. Bu yüce Türk milletinin asil evlatları var oldukça şanlı Türk bayrağımızı kimse indiremez, indirmeye kalkışanın eli kırılır. Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu eşsiz vatan coğrafyasının gelecekteki mühendisleri, avukatları, hatta cumhurbaşkanları işte buradan çıkacaktır. Cumhuriyet'in askerleri burada. İnşallah imanlı, milli ve manevi değerlerine sahip evlatlar yetişecektir. Bizler de bu güzel vatan coğrafyasında, Keçiören'de sizlere eşit hizmet etmenin mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizim evlatlarımızın her biri bir yıldızdır. O yıldızlara sahip çıkacağız. Evlatlarımızın ve sizlerin hizmetinde 'halka hizmet Hakk'a hizmet' anlayışıyla kimseyi ayırmadan yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mesut Özarslan, Ara tatil, Tatil, Yerel, Son Dakika

Keçiören Belediyesi'nden ara tatilde çocuklara özel aktiviteler

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nden ara tatilde çocuklara özel aktiviteler - Son Dakika
