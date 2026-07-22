Kedi Ailesi, Sosyal Yardım Vakfı\'na Sığındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir anne kedi, iki yavrusunu ağzıyla taşıyarak Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasına sığındı. Vakıf çalışanları, anne kedi ve yavruları için güvenli bir alan oluşturdu.

Sabah saatlerinde Siverek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na iki yavrusunu ağzıyla taşıyan anne kedi vakfın giriş kapısından içeri girdi. Durumu fark eden vakıf çalışanları, anne kedi ile yavrularını güvenli bir alana alarak bakımını üstlendi. Anne kedinin yavrularını tek tek ağzıyla taşıyarak vakıf binasına giriş yaptığı anlar ise çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vakıf çalışanları, anne kedi ve yavrularının güvenli alanda misafir edileceğini, ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. - ŞANLIURFA