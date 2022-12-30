O anları ise görevliler fotoğrafladı. Şehidin mezarı başında çekilen fotoğraf, paylaşılan sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı. Vatandaşlar kedinin her gün özel olarak beslenmesini talep etti.

Kaynak: İHA

Mehmet Demircan, Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kahramanmaraş'ta fenomen oldu! Türk bayrağını öpen kediye beğeni yağdı - Son Dakika

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