Kahramanmaraş'ta fenomen oldu! Türk bayrağını öpen kediye beğeni yağdı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta fenomen oldu! Türk bayrağını öpen kediye beğeni yağdı

30.12.2022 12:17
Kahramanmaraş'ta fenomen oldu! Türk bayrağını öpen kediye beğeni yağdı

Kahramanmaraş'ta şaşkınlık yaratan bir olay meydana geldi. Şehitlikteki Türk bayrağını öperken kameralara yansıyan kedi, hem kendi duygulandırdı hem de vatandaşların sevgilisi haline geldi.

Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi'nde bulunan Şehitler Mezarlığı'nda çekilen fotoğraflar ilgi çekti. Şehitler Mezarlığı görevlilerinin rutin kontrol yaptığı sırada, Şehit Jandarma Er Mehmet Demircan'ın mezarına çıkan bir sokak kedisi, şehidin mezar taşında bulunan Türk bayrağını öptü.

VATANDAŞLAR ÖZEL OLARAK BESLENMESİNİ İSTİYOR

O anları ise görevliler fotoğrafladı. Şehidin mezarı başında çekilen fotoğraf, paylaşılan sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı. Vatandaşlar kedinin her gün özel olarak beslenmesini talep etti.

İşte o fotoğraf:

Kahramanmaraş'ın vatansever kedisi! Türk bayrağına yönelik hareketi koca kenti ağlattı
Kaynak: İHA
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Mehmet Demircan, Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta fenomen oldu! Türk bayrağını öpen kediye beğeni yağdı - Son Dakika

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