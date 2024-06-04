Kekik toplamak isterken ayağı burkulup düşen kadın hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kekik toplamak isterken ayağı burkulup düşen kadın hastanelik oldu

Manavgat'ta kekik toplamak için ormanlık alana giden bir kadın, ayağını burkup düşerek hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri ve itfaiye tarafından müdahale edilen kadın, Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

04.06.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kekik toplamak isterken ayağı burkulup düşen kadın hastanelik oldu

ANTALYA - Manavgat'ta ormanlık alanda kekik toplarken ayağını burkup düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Manavgat ilçesinin Uzunlar Mahallesi Ada Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kekik toplamak için sabah erken saatte ormanlık alana Ayşe Ç., kekik topladığı esnada ayağının burkulması sonucu bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulans aracının Ayşe Ç.'nin bulunduğu bölgeye gidememesi nedeniyle durumu itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı Ayşe Ç.'yi bulunduğu yerden alarak itfaiye aracıyla sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayşe Ç., ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Manavgat Devlet Hastanesi, Manavgat, İtfaiye, Olay, Acil Durum, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kekik toplamak isterken ayağı burkulup düşen kadın hastanelik oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 12:18:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kekik toplamak isterken ayağı burkulup düşen kadın hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement