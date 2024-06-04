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Kekik toplamak isterken ayağı burkulup düşen kadın hastanelik oldu

ANTALYA - Manavgat'ta ormanlık alanda kekik toplarken ayağını burkup düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Manavgat ilçesinin Uzunlar Mahallesi Ada Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kekik toplamak için sabah erken saatte ormanlık alana Ayşe Ç., kekik topladığı esnada ayağının burkulması sonucu bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulans aracının Ayşe Ç.'nin bulunduğu bölgeye gidememesi nedeniyle durumu itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı Ayşe Ç.'yi bulunduğu yerden alarak itfaiye aracıyla sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayşe Ç., ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.