Kelebek saç modeli ve doğal kumral tonları moda oldu - Son Dakika
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Yerel

Kelebek saç modeli ve doğal kumral tonları moda oldu

Eskişehir'de yazın gelmesiyle birlikte kadın kuaförlerinde yoğunluk oluştu. Bayrama bakımlı girmek isteyen kadınlar randevularını iki hafta öncesinden aldı. Kabarık saç modelleri ilgi odağı haline geldi. Retro saçlar geri döndü. Bu yılın popüler saç kesimi olan kelebek saç kesim modeli ve doğal kumral tonlarına olan ilgi geçmişin modasını geri getirdi. Sıklıkla tercih edilen renklerin bej tonları, açık ve koyu kumral tonları ve bal köpüğü olduğu göze çarptı. Eskişehir kadın kuaförü Selda Oleroğlu, katlı saçlar, kelebek modeller ve wolf modellerin popüler olduğunu belirtti. Doğal kumral tonlarına olan ilginin arttığını ve sarı renklerin geride kalmaya başladığını söyledi.

06.06.2024 09:57
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Bu yazın popüler saç kesim modelleri arasında kelebek saç modeli yerini alırken, artan doğal kumral tonlarına olan ilgi ise geçmişin modasını geri getirdi.

Eskişehir'de yazın gelmesiyle birlikte kadın kuaförlerinde yoğunluk oluştu. Bayrama bakımlı girmek isteyen kadınlar randevularını iki hafta öncesinden aldı. Kabarık saç modelleri ilgi odağı haline geldi. Retro saçlar geri döndü. Bu yılın popüler saç kesimi olan kelebek saç kesim modeli ve doğal kumral tonlarına olan ilgi geçmişin modasını geri getirdi. Sıklıkla tercih edilen renklerin bej tonları, açık ve koyu kumral tonları ve bal köpüğü olduğu göze çarptı.

Eskişehir kadın kuaförü Selda Oleroğlu "Genelde katlı saçlar moda, butterfly denilen kelebek modeller ve wolf modellerin oldukça popüler olduğunu görüyoruz. Wolf modeller biraz daha maskülen oluyor, daha kısa katlar oluyor. Modası geçmeyenler arasında bob modeller yer alıyor. Küt modeller artık tercih edilmiyor. Saç boyalarında da ombreler, sombreler tercih ediliyor ve röflelere inanılmaz bir dönüş var." diye belirtti.

Doğal kumral tonlarına olan ilgi geçmişin modasını geri getirdi

Oleroğlu "Bir senedir dip açmalar da ve boyamalarda özellikle de bakırlarda bir yoğunluk var. Sarı renk ve tonları geride kalmaya başladı. Bal köpüğü, kumral tonları seviliyor, artık herkes doğala ve eskiye dönüyor. Fiyat olarak da ürün ve boya gruplarında artış oluyor, kesimlerde ve diğer işlemlerde çok artış görünmüyor. Koyu kızıllar da çok moda ama yaz modasına uymadığı için onlar yazın kullanılmıyor. Saç bakımı olarak da keratin bakımları saça toparlama sağlıyor. Volümleri yüksek olan saç renkleri bakıma ihtiyaç duyuyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Moda, Güzellik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kelebek saç modeli ve doğal kumral tonları moda oldu - Son Dakika

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