Keles'te Rafting Turizmi İçin Yeni Parkurlar Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Keles'te Rafting Turizmi İçin Yeni Parkurlar Açıldı

Keles\'te Rafting Turizmi İçin Yeni Parkurlar Açıldı

Bursa'nın Keles ilçesinde, Kocasu Çayı'nda 20 adet rapit oluşturularak 3 yeni rafting parkuru tamamlandı. Bu projeyle Keles'in turizmine katkı sağlanarak, macera tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunulması hedefleniyor.

02.12.2024 11:16  Güncelleme: 11:18
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Bursa'nın Keles ilçesinde bulunan Kocasu Çayı'nda, rafting tutkunları için önemli bir gelişme yaşandı. BAKUT Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Cihat Öz'ün öncülüğünde, Keles Belediyesi iş birliği ile yapılan düzenlemeler sonucu, Gelemiç, Kemaliye ve Kocasu Parkuru'nda toplamda 20 adet rapit (zorluk derecesi yüksek noktalar) oluşturularak, 3 yeni rafting parkurunun çalışmaları tamamlandı. Bu projeyle birlikte, Keles ilçesinin turizmine büyük katkı sağlayıp. Kocasu Çayı'ndaki parkurlar, macera ve adrenalin tutkunları için artık daha heyecan verici bir durum oluşturacak. Vahşi doğanın içinde yer alan bu parkurlarda, rafting etkinlikleri katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak. Projenin gerçekleştirilmesiyle Keles, sadece yerel değil, ulusal düzeyde de bir doğa turizmi merkezi olmayı amaçlıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keles'te Rafting Turizmi İçin Yeni Parkurlar Açıldı - Son Dakika

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