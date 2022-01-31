Üye Girişi
Keltepe Kayak Merkezi en yoğun haftasını yaşıyor - Son Dakika

Keltepe Kayak Merkezi en yoğun haftasını yaşıyor

31.01.2022 00:58
Keltepe Kayak Merkezi en yoğun haftasını yaşıyor

Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan ve kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Keltepe Kayak Merkezi'nde okulların ara tatile girmesiyle bir haftada 10 bin kayak severe hizmet verdi.

Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan ve kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Keltepe Kayak Merkezi'nde okulların ara tatile girmesiyle bir haftada 10 bin kayak severe hizmet verdi.

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen Keltepe Kayak Merkezi kar yağışı sonrası ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte vatandaşların uğrak noktası olan kayak merkezinde son bir haftada 10 bin kişiyi ağırladı. Beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile birlikte kayak tesislerinde inceleme yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, son yılların en güzel kar yağışını yaşadıklarını ve kısa sürede binlerce insanın ziyarete geldiği söyledi.

Geçen yıla oranla kayakçı ve snowboardcuların çok daha fazla arttığı bir kayak merkezi haline geldiğini kaydeden Vali Güler, "Özellikle son bir haftada 10 bin yakın insanımız buraya geldi. Kayak karla beraber değer kazanıyor. Özellikle son günlerde yağan karın faydasını gördük. İnşallah belli aralıklarla kar yağışı devam ederse kayak merkezimiz hak ettiği yere ulaşmış olacak. Alt yapısı belli bir seviyeye ulaştı. Şuan bir tek konaklama ile sıkıntımız var onun dışında eksikliklerimiz giderildi. Artık bölgemizin en önemli destinasyonlarından biri oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da kayak bilmeyen vatandaşlarımıza kayak öğretmeye çalışırsak kısa sürede bölgemizi kayak kültürünü belli bir yere taşımış olacağız. Karabük, Zonguldak ve Bartın'dan vatandaşlarımız buraya büyük ilgi gösteriyor. İnşallah zamanla hem bu bölgenin vatandaşına hizmet verirken, ülkemizin diğer illerindeki kayakla uğraşan insanlarımız burayı ziyaret etmiş olacaklar. Biz yaptığımız yatırımlardan memnunuz. Bölgemiz güzel ve iyi bir merkez kazanmış oldu. Burası diğer kayak tesislerine göre fiyat bakımından çok uygun. Vatandaşlarımız gelip görsün çocuklarına kayak öğretsin diye fiyatlarımızı düşük tutuyoruz. Bölgemiz adına güzel bir yatırım kandırıldı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Karabüklüler de zaman içerisinde burada kayak yapmayı öğrenmiş olacaklar" dedi.

Amatör ve profesyonel pistlerde genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden insanın eğlenceli vakit geçirdiği kayak merkezinde renkli görüntüler oluştu.

2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pistiyle hizmet veren kayak merkezini bir haftada 10 bin kişi ziyaret etti. Kayak ve snowboard keyfini doyasıya yaşayacak olan kayak severler 690 metre uzunluğundaki 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleriyle de kayak merkezinin beyaz örtüyle kaplanan doğal güzelliklerini görme fırsatı yakalarken amatör ve profesyonel pistlerde, genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden vatandaş eğlenceli vakit geçiriyor. - KARABÜK

YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Türkiye, Kayak, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Keltepe Kayak Merkezi en yoğun haftasını yaşıyor - Son Dakika


46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti 46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti         
23:43
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Kemal Kılıçdaroğlu söz verdiği videoyu yayınladı: Elimde bir rapor var, bu rapor dünyada bir ilk Kemal Kılıçdaroğlu söz verdiği videoyu yayınladı: Elimde bir rapor var, bu rapor dünyada bir ilk         
21:57
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan çıkış: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir Cumhur İttifakı'ndan? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan çıkış: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir Cumhur İttifakı'ndan?         
15:24
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48
Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek         
13:44
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li         
12:23
Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar         
11:39
WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi         
11:10
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35

Son Dakika Haberleri
00:20 Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kar uyarısı: Yağış sabaha kadar sürecek
23:57 Makas atarken kontrolü kaybeden sürücü bariyerlere çarptı
23:43 Galatasaray taraftarının dört gözle yolunu gözledikleri transfer iptal oldu
23:42 46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti
23:11 Adalet Bakanlığı'ndaki atamanın ardından kulisler hareketlendi! 4 bakan daha değişebilir
22:39 Ata Demirer, Galatasaray'ın Gomis transferini fena ti'ye aldı!
22:37 Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası
21:57 Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu
21:54 Cani adam, kendisini aldattığını iddia ettiği eski eşinin parmaklarını kesti
21:53 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 02:05:11. #1.13#
SON DAKİKA: Keltepe Kayak Merkezi en yoğun haftasını yaşıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement