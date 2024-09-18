Keltepe Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazırlanıyor

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Karabük'ün 2 bin rakımlı en yüksek tepesi olan Keltepe mevkisinde bulunan Keltepe Kayak Merkezinde yeni sezon hazırlıkları başlatıldı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Keltepe Kayak Merkezi, yaklaşan sezon öncesi yoğun bir bakım ve onarım sürecinden geçiyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, telesiyej, teleski ve baby lift genel bakımları, telesiyej halat kısaltma işlemleri ve elektriksel ve mekanik işlemler gibi çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak amacıyla başlatılan bakım çalışmaları, pistlerin düzenlenmesi, telesiyej sistemlerinin elden geçirilmesi ve genel altyapının iyileştirilmesi gibi önemli adımları içeriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, bakım ve onarım sürecinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirterek, kayak severlere daha güvenli ve keyifli bir deneyim sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Keltepe Kayak Merkezi, tamamlanan çalışmaların ardından bu yıl da hem amatör hem de profesyonel kayakçılara unutulmaz bir kış tatili yaşatmayı hedefliyor. - KARABÜK