Kemal İpekçi: Süpürge Mesleği Tehlikede - Son Dakika
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Kemal İpekçi: Süpürge Mesleği Tehlikede

01.07.2026 10:19
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85 yaşındaki Kemal İpekçi, çırak bulunmaması nedeniyle süpürge ustalığının sona ereceğinden endişeli.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yarım asrı aşkın süredir ottan el emeğiyle süpürge üreten 85 yaşındaki Kemal İpekçi, çırak yetişmemesinden yakınarak, "Biz bıraktıktan sonra bu meslek de bitecek" dedi.

Niksar ilçesinde yaşayan Kemal İpekçi, yaklaşık 60 yıldır evinin yanındaki küçük atölyesinde her gün sabahın erken saatlerinde süpürge otundan geleneksel yöntemlerle süpürge üretiyor. İpekçi, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürerek geleneksel el sanatını yaşatmaya çalışıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı temizlik ürünleri ve elektrikli süpürgeler yaygınlaşsa da doğal süpürgelere olan ilginin tamamen bitmediğini belirten İpekçi, özellikle köylerde ve bahçeli evlerde ot süpürgesinin hala tercih edildiğini söyledi.

"Köyde yaşayan da kentte yaşayan da ot süpürgeyi alıyor"

25 yaşından bu yana süpürge ustalığı yaptığını ifade eden Kemal dede, mesleği ustalarının yanında çalışarak öğrendiğini belirterek, "Önce nasıl yapıldığını öğrenmek için ustaların yanında durdum. Zamanla işi kavradım ve yıllardır bu mesleği sürdürüyorum. Eskisi kadar yoğun olmasa da talep devam ediyor. Her evin bir süpürgeye ihtiyacı var. Köyde yaşayan da şehirde yaşayan da alıyor. Kapının önü, bahçe ya da ev için mutlaka kullanılıyor" dedi.

"Gençler masa başı iş istiyor"

Mesleğin en büyük sorununun çırak yetişmemesi olduğunu dile getiren İpekçi, gençlerin el sanatlarına ilgi göstermediğini belirterek, "Bu işi öğrenecek kimse yok. Gençler masa başında çalışıp hazır maaş almak istiyor. Bu mesleğe heves eden kalmadı. Biz bıraktıktan sonra bu iş de bitecek" diye konuştu.

"Eskiden 30 süpürge yaparken şimdi 10 süpürge ancak yapabiliyorum"

Geçmişte günlük 30 süpürge üretebildiğini söyleyen İpekçi, yaşının ilerlemesi nedeniyle artık aynı tempoda çalışamadığını ifade etti. Bir süpürgenin tamamen el emeğiyle yaklaşık bir saatte hazırlandığını anlatan İpekçi, "Makineyle yapılmıyor. Süpürgenin dallarını tek tek ayırıp diziyoruz. Çok emek isteyen bir iş. Şimdi bütün gün çalışsam en fazla 10 süpürge yapabiliyorum. Şu anda toptan satış fiyatı yaklaşık 200 lira" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kemal İpekçi: Süpürge Mesleği Tehlikede - Son Dakika

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