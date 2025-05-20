Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı kutlama programı çerçevesinde Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.
Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla coşku içinde gerçekleştirildi.
Öte yandan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında; öğrencilerin yoğun katılımıyla ilçenin doğal tarihi güzelliklerini paylaşmak adına tekne turu düzenlendi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Kemaliye'de Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü - Son Dakika
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