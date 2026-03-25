Kemaliye Esnaf Odanı\'na Yeni Başkan

Kemaliye Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlık seçiminde Murat Gölbaş seçildi.

Kemaliye ilçesinde gerçekleştirilen oda başkanlığı seçiminde oy verme işleminin ardından sayım tamamlandı. Toplam 113 oyun kullanıldığı seçimde iki aday yarıştı.

Seçim sonucuna göre Murat Gölbaş 65 oy alarak başkanlığa seçilirken, diğer aday Semiha Garip 47 oyda kaldı. Sandıktan çıkan 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Böylece Murat Gölbaş, Kemaliye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı oldu. - ERZİNCAN