Kemaliyeli Kadınlar Yöresel Gazenne Kumaşını Canlandırıyor - Son Dakika
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Yerel

Kemaliyeli Kadınlar Yöresel Gazenne Kumaşını Canlandırıyor

Kemaliyeli Kadınlar Yöresel Gazenne Kumaşını Canlandırıyor

Kemaliye yöresine özgü olan Gazenne kumaşı, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olmasına rağmen, Kemaliyeli kadınlar tarafından yeniden hayata döndürülüyor. Gazenne kumaşı, kökboyası ile boyanıp, yüzde 100 pamuk ve kendine özgü çizgilere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu yöresel ürünün turizme kazandırılması ve kadınların istihdamının artırılması hedefleniyor.

24.07.2024 09:40
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Yok olmak üzere olan yöresel Gazenne kumaşı, Kemaliyeli kadınların elinde yeniden hayat buluyor.

1960 yılına kadar dokunan Kemaliye yöresine özgü Gazenne kumaşının iplikleri kökboyası ile boyanıyor, yüzde 100 pamuk ve kendine özgü çizgiler bulunuyor. Gazenne kumaşının yerel ürün olarak turizme kazandırılması suretiyle sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak ve kadınların istihdamı hedefleniyor.

Kumaş dokuyan Saadet Erdal, "Kumaşımız peştamal olarak dokuduğumuzda her türlü kullanabiliyorsunuz. El emeği olduğu için kıyamayıp masa üstünde değerlendirenler var. Kare masa örtüsü olarak yapıyoruz. Onları kare masa örtüsü yapıyorlar. Kumaş dokuyoruz, Gazenne kumaşı o da elbise dikiliyor, gömlek dikiliyor. Onun özelliği de yazın serin tutması, kışın sıcak tutması. Yüzde yüz pamuk ve çizgisi sadece Eğin'e has bir dokuma. Bu görmüş olduğunuz peştamal olacak. 2 metre kadar dokuyoruz, 1,80. Gazenne kumaşımız da dediğim gibi gömlek, elbiselik, her türlü kullanabileceğiniz bir kumaş" dedi.

Şerife Erdoğan ise, "Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimizi öğrenip yaşatmak istiyoruz. Gazenne buraya ait bir kumaş deseni. İsmi Gazenne. Dokuması aynı, içi dışı pamuklu. Öğrenip dokuyoruz. Devam ediyoruz. Modeli eskiden her yerde kullanmışlar. Şimdi bulunmadığı için daha çok yöresel elbisede, gömlek, istediğin şekilde kullanabilirsin. Bizim buraya ait olduğu için elbise daha güzel oluyor" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kemaliyeli Kadınlar Yöresel Gazenne Kumaşını Canlandırıyor - Son Dakika

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