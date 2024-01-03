Kemer Belediyesi Engelli Bireylerin Gelişimine Destek Oluyor

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kemer'de yaşayan engelli bireylerin gelişimleri ve sosyal hayata daha fazla uyum sağlamaları için haftada bir gün çeşitli aktivelerle vakit geçirmelerini sağlıyor.

Belediye ekipleri, "Her insan bir engelli adayıdır" sözüyle hareket ederek, ilçedeki engelli vatandaşları sosyal hayata hazırlıyor. Engelli bireylerin fiziksel ve psikolojik olarak gelişimlerini sağlamak için çeşitli aktiviteler hazırlayan Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, engelli bireylere psikososyal ve duygu çalışmaları yaptırıyor.

Engelli bireylere spor yaptırarak çeşitli aktivelerle eğlenmelerini de sağlayan belediye ekipleri, haftanın diğer günlerinde de engelli bireyleri ziyaret ederek bir ihtiyacı olup olmadığını soruyor ve aileleriyle vakit geçiriyor. - ANTALYA