Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası Açık Alanda Konser Verdi

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Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası ve bandosu, çalışmalarına açık alanda devam ediyor.

Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası, Şef Furkan Üstündağ'ın yönetiminde çalışmalarını açık alana taşıdı. Kemer'in çocuklarından oluşan orkestra hem Kemer'e hareketlilik katmak hem de sanatlarını icra etmek amacıyla Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda mini bir konser verdi. Şef Furkan Üstündağ yönetiminde açık alanda mini konser veren geleceğin müzisyenleri, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

İlçede tatili sürdüren yerli ve yabancı misafirler, orkestranın sergilediği performansı cep telefonu ile görüntüledi. - ANTALYA