Kemer Belediyesi\'nde Toplu Sünnet Kayıtları Başladı

Kemer Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen toplu sünnet başvuru kayıtları başladı.

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çocuklarını sünnet ettirmek isteyen vatandaşların 0242 814 15 03 numaralı telefondan ulaşarak 2814 dahili hattan başvurularla ilgili bilgi alabileceği belirtildi.

Kemer Belediyesi'nin her yıl yüzlerce çocuğu hijyenik bir ortamda uzman hekimlere emanet ettiği toplu sünnet etkinliğinin son başvuru tarihinin ise 30 Haziran Pazartesi günü olduğu bildirildi. - ANTALYA