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Kemer'de 17 bin 194 sokak hayvanı beslendi - Son Dakika

Kemer'de 17 bin 194 sokak hayvanı beslendi

08.12.2021 14:06
Kemer'de 17 bin 194 sokak hayvanı beslendi

Kemer Belediyesi sokak hayvanlarının beslenmesini kolaylaştırmak için ilçede belli yerlere koyduğu mama kumbaraları ile 17 bin 194 hayvanı besledi.

Kemer Belediyesi sokak hayvanlarının beslenmesini kolaylaştırmak için ilçede belli yerlere koyduğu mama kumbaraları ile 17 bin 194 hayvanı besledi.

Sokak hayvanlarına sahip çıkmak ve beslenmelerini daha pratik hale getirebilmek amacıyla tamamen güneş enerjisiyle çalışan mama kumbaralarını vatandaşlar ve turistler rahatlıkla kullanabiliyor. Kemer'de Liman Caddesi, Kuğulu Park ve Kemer Belediyesi önüne konulan mama kumbaraları, 1 lira ile çalışıyor ve yabancı dillerde sesli olarak teşekkür edebiliyor. Yaklaşık 1 sene önce yapılan projede Liman Caddesindeki mama kumbarasından 6 bin 230, Kuğulu Parktakinden 4 bin 808, belediye önündekinden de 6 bin 156 hayvan beslendi.

"1 TL atarak yardım eli uzanıyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılan her türlü projeye belediye olarak imza atmaya devam edeceklerini söyledi. Mama kumbaralarının aslında yardımlaşma örneği olduğunun altını çizen Başkan Topaloğlu, "Yardımlaşma zaten Türk milletinin geninde vardır. Herkes 1 TL atarak can dostlarımıza yardım eli uzatıyor. Can dostlarımızın da yaşama hakkı vardır. Onlara yardımcı olmak bizim görevimiz" diye konuştu.

"Sayısını arttırmak istiyoruz"

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışan Veteriner Hekim Fevzi Uzun ise mama kumbaraları Mart'tan bu yana 17 bin 194 hayvansever tarafından kullanıldığına ve bu hayvanların beslenmelerinin yapıldığına işaret etti. Mama kumbaralarının sesli ve görüntülü billboard olarak da kullanıldığına değinen Uzun, "Buradaki amacımız farkındalık oluşturmak ve sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamak. Mama kumbaralarının sayısını artırmak istiyoruz. İnşallah daha fazla sokak hayvanına ve daha fazla hayvansevere ulaşırız" dedi. - ANTALYA

Kemer'de 17 bin 194 sokak hayvanı beslendi

Kemer Belediyesi, Türk Lirası, Liman, Kemer, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kemer'de 17 bin 194 sokak hayvanı beslendi - Son Dakika


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