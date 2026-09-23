Kemer\'de afet ve acil durum hazırlıkları koordinasyon toplantısında ele alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelebilecek afet ve acil durumlara yönelik hazırlıkların değerlendirildiği "Afet Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kemer genelinde yaşanabilecek afet ve acil durumlara karşı risklerin en aza indirilmesi, hazırlık çalışmalarının güçlendirilmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun daha etkin hale getirilmesi amacıyla yürütülecek çalışmaların ele alındığı Afet Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda afet öncesinde alınması gereken tedbirler, ilgili kurumların görev ve sorumlulukları ile farklı acil durum senaryolarına yönelik hazırlıklar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Kaymakam Ahmet Solmaz'ın yanı sıra Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, Kemer Jandarma Komutanı Onur Yakan, Kemer Emniyet Müdür Vekili Ramazan Canbaş, Kemer Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fevzi Uzun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.