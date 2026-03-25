Kemer\'de \'Anne Taksi\' hizmet vermeye başladı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun öncülüğünde Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Anne Taksi projesi hizmete başladı. Anne adayı bir vatandaş, Anne Taksi ile Antalya Şehir Hastanesine muayene için güvenli şekilde götürülüp evine bırakıldı.

Başkan Topaloğlu'nun gerçekleştirdiği sosyal projeler arasında yer alan Anne Taksi projesi hayat geçirildi.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, yaptığı açıklamada, "Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu öncülüğünde meclis üyelerimizin destekleriyle Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'müz bünyesinde başlattığımız Anne Taksi projemiz ilk hizmetini verdi. Kemer'de ikamet eden bir anne adayını Şehir Hastanesi'ne götürüp ardından evine bıraktık. Anne adaylarının talepleri doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyoruz. Kemerimize hayırlı olsun" dedi.

Anne Taksi içinde ıslak mendil, kusma poşeti, kolonya, su, havlu peçete, hijyen malzemeleri, bir adet çocuk koltuğu yer alıyor. Ayrıca içerisinde bebek bezi, zıbın takımı, ıslak mendil, biberon, tırnak makası, şampuan ve emzik bulunan anne çantası da annelere hediye ediliyor. - ANTALYA