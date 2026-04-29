Kemeraltı esnafı, otopark sorununa çözüm için kepenk kapatıp yürüyüş düzenledi
Kemeraltı esnafı, otopark sorununa çözüm için kepenk kapatıp yürüyüş düzenledi

Kemeraltı esnafı, otopark sorununa çözüm için kepenk kapatıp yürüyüş düzenledi
29.04.2026 14:45  Güncelleme: 14:48
Kapatılan Çankaya Katlı Otoparkı ile ilgili eylemlerini sürdüren Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, ticari faaliyetlerini kısıtlandığı gerekçesiyle bugün ikinci kez kepenk kapattı. Ellerinde dövizler ve pankartlarla kapatılan otoparka yürüyen esnaf, sorunlarına çözüm bulunması talebini yineledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Çankaya Katlı Otoparkı için yıkım kararı almasının ardından otopark 25 Aralık 2025 tarihinde kapatıldı. Söz konusu kapatma kararı kentte tartışmalara yol açarken, bundan en çok etkilenen kesim ise Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı oldu. "Kemeraltı esnafı saat 09.30 ile 11.00 arasında kepenklerini kapalı tutacak" kararıyla sabah saatlerinde toplanan yüzlerce esnaf, ellerinde dövizler ve pankartlarla kapalı olan Çankaya Katlı Otoparkı'na yürüdü. İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyruklu, Terziler Odası Başkanı Mustafa Güven ve Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici'nin öncülük ettiği yürüyüşte, "Derdimiz Çarşımız, Oto Parkımızı Geri İstiyoruz" yazılı dev bir pankartlar açıldı.

Kalabalık grup daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın başkanlık makamının da olduğu Egemenlik Evi'nin önüne yürüdü. Burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a seslenen Kemeraltı Çarşı Esnafı Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, "Biz ayağınıza kadar geldik. Bundan sonraki yapacağımız eylemler daha farklı olacak. Lütfen buraya kadar gelmişken birileri bize bir şey söylesin. Şu anda esnaf çözüm bekliyor. Bu otoparkı 40 yıldır işleten Büyükşehir Belediyesi. Biz de muhatap olarak Büyükşehir Belediyesini biliyoruz. Yani biz belediye başkanımızdan gelip vatandaşla, halkla, esnafla kucaklaşmasını, anlatmasını, bu konuyla ilgili bize detaylı bilgi vermesini istiyoruz. Sorun eğer Ankara'daysa Ankara'ya doğru gidilecek. Çünkü sezon başladı ve bu esnaf gerçekten ekmeğinin peşinde. Esnaf mağdur. Burada hiçbir siyasi bir ifade kullanmıyoruz. Hiçbir siyasi düşünce içerisinde değiliz. Esnafın durumunu bildirmek için geldik. Başkanımıza, buna cevapsız kalmamasını bekliyoruz."

Tepkilerin ardından kalabalık esnaf grubu, sorunlarına somut bir çözüm getirilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek olaysız bir şekilde dağıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

