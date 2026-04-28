Kent Güvenlik Danışma Kurulu Vali Çiçek başkanlığında toplandı

Kent Güvenlik Danışma Kurulu toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. Abdullah Kalkan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı. Kent genel güvenliğine ilişkin sorunları yerel düzeyde tespit edip hizmetleri geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda; asayiş, trafik ve okul güvenliği başta olmak üzere ilimizin genel güvenlik konuları ele alındı. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Çiçek, "İlimiz genelinde yürüttüğümüz kararlı ve etkin çalışmalar neticesinde asayiş ve güvenlik alanında önemli başarılar elde etmiş bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini temin etmek adına çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen sunumların ardından sona erdi. - KAYSERİ