Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına Aslı Demirilyas seçildi - Son Dakika

Kastamonu Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına Aslı Demirilyas seçildi. Genel kurulda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, kadınların gücüne inançlarının her zaman tam olduğunu söyledi.

Kastamonu Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimi Kastamonu Belediyesi Muzaffer Berber Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Zafer Ergün'ün katıldığı toplantıda Kadın Meclisi Başkanlığına Aslı Demirilyas, Başkan Yardımcılığına Bengü Şener, katip üyeliğine ise Gülsüme Köylü ve Güzin Aytekin seçildi.

Kadın meclisinin, kadınların iş, üretim, siyaset, kültür ve sanat gibi alanlarda söz sahibi olabilmeleri, girişimci, araştıran, üreten bireyler olarak yaşamlarına yön vermeleri, kent ve kadın sorunları hakkında bilinçli adımlar atabilmeleri hedefleriyle faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin her alanda Kastamonu'ya önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Bildiğiniz üzere 10 Aralık 1919'da Kız Öğretmen Okulu bahçesinde toplanan 3 binden fazla kadın, İlk Türk Kadın Mitingini düzenledi. Her yıl 10 Aralık'ta Türk kadınının gösterdiği özgürlük ve demokrasi mücadelesini coşkuyla kutluyor, milli mücadele ve Cumhuriyetimizin kurulmasında çok önemli yeri olan kadınlarımızı, nenelerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda 9 aylık bebeği ile cepheye silah taşırken donarak şehit olan, Türk kadınının İstiklal Harbindeki sembol isimlerinden Şerife Bacı'mızın gösterdiği üstün kahramanlığı zaten cümlelere sığdıramayız. Bu kadim topraklar birçok kahraman çıkartmıştır. Kastamonu Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi üretim, tanıtım, kültür ve sanat alanlarında da kadınlarımızın tarihteki misyonunu sürdüreceğinden emin bir şekilde adımlar atıyoruz. İlk kadın marangozhanemizi kurmamız, www.kastamonudogal.com sitemizi hazırlamamız, kadın kooperatiflerimize verdiğimiz destek, dokuma atölyemizi oluşturmak ve ev hanımlarına verilen mikro kredi desteğine katkı sağlamamız kadınlarımızın gücüne inancımızın ne denli yüksek olduğunun göstergesidir. Projelerimiz kadınlarımızın gücüne inancımızın nişanesidir. Önümüzdeki süreçte de bu desteklerimizi arttırarak sürdürmeyi planlıyoruz. Türk kadının gücüyle tüm eksikliklerin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Benim sizlerden tek istediğim şehrimizin her alanında üretilen projelerinde var olmanızdır. Bizler kadın meclisimizin de daima yanında olacağız" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Zafer Ergün ise son dönemlerde artan kadına şiddet olaylarına değinerek bu sürecin kontrol altına alınmasını, kadınların bu tarz gündemin içinden çıkartılıp hak ettiği platformda anılması gerektiğini belirterek, "Kastamonulu kadınlarımızın kahramanlıklarının özellikle 10 Aralık İlk Türk Kadın Mitingi ve Şehit Şerife Bacı'mızın ulusal düzeyde duyurulması konusunda çalışmalarımızı arttırmalı ve bu doğrultuda projeler üretmeliyiz" dedi.