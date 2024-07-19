Şehitkamil Belediyesi Uygun Fiyatlı Kent Lokantası Projesiyle Takdir Topluyor

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz tarafından Şehitkamil'de hayata geçirilen Kent Lokantası projesi, uygun fiyatlı ve kaliteli yemek seçenekleriyle halkın takdirini kazandı.

2024 yılı Haziran ayında Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi karşısında bulunan 15 Temmuz Otopark ve Ticari Ünite Kompleksi içerisindeki ilk Kent Lokantası açılmıştı. Temmuz ayında ise Karşıyaka Merkez Camii yanında ikinci Kent Lokantası hizmete sunuldu. Bugüne kadar yaklaşık 12 bin vatandaşa hizmet veren bu iki lokanta, ülkede yaşanan ekonomik kriz döneminde Gazianteplilere hem ekonomik hem de lezzetli yemekler sunarak önemli bir ihtiyacı karşıladı.

Kent lokantalarında üç çeşit yemek ve içecek, sadece 45 TL'ye sunuluyor. Bu fiyat, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz öncülüğünde başlatılan Kent Lokantaları projesi, sadece uygun fiyatlı yemek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı da güçlendiriyor.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan vatandaşların kent lokantaları hakkındaki olumlu görüşleri, projenin gerekliliğine işaret etti. Vatandaşlardan gelen olumlu geri bildirimler, bu tür projelerin ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Umut Yılmaz'ın liderliğinde hayata geçirilen bu girişimin, diğer belediyelere de örnek teşkil ederek, Gaziantep'in her köşesinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Mutlu ayrıldım

19 yaşındaki Abdullah Mert Yılmaz, Kent Lokantası'na ilk gelişinde memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün ilk kez deneyimledim ve çok memnun kaldım. Temizlik olsun, lezzet olsun, fiyata karşılık aldığımız hizmet gerçekten çok güzeldi. Mutlu ayrıldım. Bu tür yerlerin Gaziantep genelinde yayılması çok faydalı olur, kesinlikle desteklerim. Çok güzel bir hizmet. Tercih edilmesi iyi olur."

70 yaşındaki emekli Mehmet Pınar ise Kent Lokantası'nı çok beğendiğini ifade etti. Umut Yılmaz'a teşekkürlerini sunan Pınar, "Bugün, Gaziantep'te 45 TL'ye bir nohut dürümü yok. Bu şartlarda fakir, fukara Umut Yılmaz'ın sayesinde bir ekmek yiyor. En azından bir öğlen yemeğinde karnını doyuruyor. Yemeklerin kalitesi güzel, hizmet güzel, çalışanları güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsunlar. Kent Lokantası'nın konumu doğru bir yerde. Üniversitenin yanında. Çok gariban öğrenci var, çok gariban vatandaş var. Başkanımıza saygılarımı sunuyorum. Hizmetlerinin devamını diliyorum. Sağ olsun var olsun. Allah, yolunu açık eylesin" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşa hizmet, her zaman için karşılığını bulur"

Hasta yakını Ömer Kayakan ise Kent Lokantası ile ilgili memnuniyetini dile getirerek, "Buranın açılışına da gelmiştim. Çok mükemmel bir hizmet. Allah; yapandan, emeği geçenden razı olsun. Sayın Umut Başkana saygılarımı sunarım. Allah, kendisinden bin kere razı olsun. Biz burada geçiciyiz ama burada kalıcı insanlar var. 2-3 ay burada kalan insanlar var. İçeride bir döner yiyorsun 60-70 TL'ye. Burada hijyen açısından tertemiz yerde 45 TL'ye 3 çeşit yemek yiyorsun. Çok güzel bir hizmet. Allah, razı olsun. Teşekkür ediyorum. Her şey mükemmel. Yani burada bir restoranda bir yemek yiyor gibi yiyorsun. Restorandaki yemekten daha kaliteli, daha güzel bir hizmet. Çalışan arkadaşlar saygılı, terbiyeli. İnşallah, bu daha da yaygınlaşır. Şehitkamil Belediyesini diğer belediyeler de örnek alarak bu hizmeti yaygınlaştırırlar. Vatandaşa hizmet, her zaman için karşılığını bulur" sözlerini kaydetti. - GAZİANTEP