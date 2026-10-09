Kentsel dönüşüm için taşındığı Maltepe’deki binada ölen Bilece toprağa verilecek

Maltepe'de yıkılan 7 katlı binada enkaz altında hayatını kaybeden Mesut Bilece'nin ölümüyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Bilece'nin normalde Maltepe Gülsuyu'nda oturduğu; 11 ay önce ise evini kentsel dönüşüme verdiği için Cevizli Mahallesi'ndeki çöken binaya kiraya taşındığı öğrenildi.

Maltepe'de dün sabah saatlerinde çöken binanın 3'üncü katındaki dairede hayatını kaybeden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda çalışan Mesut Bilece'nin normalde Maltepe Gülsuyu'nda oturduğu; 11 ay önce evini kentsel dönüşüme verdiği için Cevizli Mahallesi'ndeki çöken binaya kiraya taşındığı öğrenildi. Burada eşi ve 3 çocuğu ile yaşayan Bilece'nin yaklaşık 40 bin TL kira verdiği öğrenildi. Bilece ailesinin yanına olaydan birkaç gün önce akrabaları olan Hilal Meygil'in (19) de geldiği bilinirken, çöken binada Hilal Meygil de yaralandı. Meygil'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, Bilece'nin evini kentsel dönüşüme vermesinin ardından binayı verdikleri müteahhittin uzun süre inşaata başlamadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Bilece'nin memleketi olan Diyarbakır Silvan'da toprağa verileceği öğrenildi.