Kepez Belediye Başkanı Kocagöz\'den hacı adaylarından dua talebi

Kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adaylarını Varsak Yeni Camii'nde düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilaveti programında ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Arafat'ta ellerinizi semaya açtığınızda ülkemiz, milletimiz ve şehrimiz için lütfen dua edin" dedi.

Hac ibadetini yerine getirmek üzere hazırlıklarını tamamlayan adaylar, Varsak Yeni Camii'nde düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilaveti programında bir araya geldi. Kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adaylarını bu anlamlı ve manevi günde Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ziyaret etti. Varsak Yeni Camii'nde düzenlenen programda, eller semaya açılarak dualar edildi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gönüller huzur buldu. Kutsal topraklara uğurlanacak hacı adayları için hayır ve selamet temennilerinde bulunuldu. Programda konuşan Başkan Kocagöz, hacı adaylarına kutsal topraklara selametle gidip, ibadetlerini tamamlayarak sağlık ve huzur içinde geri dönmeleri dileğinde bulundu. Hac ibadetinin manevi önemine değinen Başkan Kocagöz, "Allah'a daha da yakınlaşma yeri olan kutsal topraklara gidiyorsunuz. Bu kutsal topraklara gitmek demek sadece hac demek değil, aynı zamanda arınma demektir, sabır demektir, teslimiyet demektir" dedi.

Lütfen ülkemiz ve milletimiz için dua edin

Konuşması sırasında hacı adaylarından da bir ricada bulunan Başkan Kocagöz, "Kutsal topraklara gittiğinizde, Arafat'ta ellerinize semaya açtığınızda bu ülke için, bu şehir için, bu millet için, adalet için, sevgi için, her şeyin daha güzel olması için ve bizler için lütfen dua edin. Şimdiden Allah kabul etsin. Gidişiniz mübarek olsun. Hayırlı olsun" diye konuştu. Kepez Belediyesi tarafından bu anlamlı ve manevi günde hacı adaylarına lokma ikramında bulunuldu. - ANTALYA