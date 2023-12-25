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Kepez Belediye Başkanı Yörük Türkmen kültürüne önem verdiklerini söyledi - Son Dakika
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Kepez Belediye Başkanı Yörük Türkmen kültürüne önem verdiklerini söyledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Yörük Türkmen Gerçeği Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, 15 yıldır Yörük Türkmen kültürüne önem verdiklerini ve şehre en güzel renkliliğini sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Kepez Belediye Başkanı Yörük Türkmen kültürüne önem verdiklerini söyledi
25.12.2023 - 13:08,  Güncelleme: 13:10
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Yörük Türkmen Gerçeği Çalıştayı'nda konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez Belediyesi olarak, 15 yıldır Yörük Türkmen kültürüne her zaman önem verdik. Bu kültürün en güzel renkliliğini şehrimize sunabilmek için elimizden gelen ne varsa yaptık, yapıyoruz ve yapacağız" dedi.

Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılında Yörük Türkmen Gerçeği Çalıştayı' Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Yörükler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Duman, Antalya Yörük İl Beyi Mustafa Acarbulut, STK temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı çalıştay da konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez Belediyesi olarak Yörük Türkmen kültürüne her zaman önem verdik. " dedi.

Başkan Tütüncü, "Kepez Belediyesi olarak 15 yıldır Yörük Türkmen kültürünün, çok farklı şekillerde kültürel kodlarımızı oluşturan bu en güzel renkliliği şehrimize sunabilmesi için elimizden gelen ne varsa yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam ediyoruz. Biz bir şeyi yapıyoruz. Tarihin her hangi bir döneminde herhangi bir yerde birileri medeniyet kurmaya niyet etmişlerse onu iki temel üzerine inşa etmişler. Birincisi; bilim ve teknoloji, ikincisi de kültür ve sanat olmuş. Her ikisinde de örnek çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Antalya'da Yörük kültürünü yaşatacak değişik etkinlikler yapılması konusunda belediyeler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları bir araya getirmek suretiyle 90'lı yıllardan itibaren başladığı bu çalışmalar bugün salonlarda çalıştaylara, konferanslara, panellere, sanat galerilerine, sergilerine dönüştü. Farklı dernekler ortaya çıktı ve farklı çalışmalarla bu kültürümüzü yaşatmaya çalışıyorlar. Hepsi Yörük Türkmen kültürünü, atalarımızın kültürünü geldikleri yeri ve gidecekleri yeri ufkumuzu aydınlatıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kepez Belediye Başkanı Yörük Türkmen kültürüne önem verdiklerini söyledi - Son Dakika


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