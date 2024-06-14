Kepez Belediyesi Başkan Vekili Personeli ile Bayramlaştı - Son Dakika
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Kepez Belediyesi Başkan Vekili Personeli ile Bayramlaştı

Kepez Belediyesi Başkan Vekili Prof. Dr. Refik Emre Altekin, Kurban Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı. Törene başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri ve belediye çalışanları da katıldı.

14.06.2024 16:40
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Kepez Belediyesi Başkan Vekili Prof. Dr. Refik Emre Altekin, Başkan Mesut Kocagöz'ü vekaleten Kurban Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı.

Kurban Bayramı öncesinde Kepez Belediyesi'nde sıcak bir bayramlaşma töreni düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Prof. Dr. Refik Emre Altekin, belediye personeli ile bayramlaştı. Haftanın son mesai gününde başkanlık makamında gerçekleşen bayramlaşmaya başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği bayramlaşma töreninde belediye personeli ile tek tek tokalaşan Başkan Vekili Altekin, tüm çalışanların aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu. Başkan Vekili Altekin, Kepez Belediyesi'nin başarısında belediye çalışanlarının özverili çalışmalarının büyük rol oynadığını vurguladı.

Altekin, "Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı güçlendirdiği bu güzel günlerde, hep birlikte daha güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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