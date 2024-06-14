Kepez Belediyesi Çalışanlarına Çifte Bayram Yaşattı

Yerel

Kepez Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde çalışanlarına çifte bayram yaşattı. Belediye işçilerinin maaş ve ikramiyeleri ile memurların maaşları hesaplarına yatırıldı.

Kurban Bayramı öncesinde Kepez Belediyesi, çalışanlarının yüzünü güldürdü. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün talimatı ile işçilerin maaş ve ikramiyeleri ile memurların maaşları bayram öncesinde banka hesaplarına aktarıldı. Belediye işçileri 2024 yılı üçüncü dilim ikramiye ödemelerini de alarak, bayram öncesinde çifte bayram yaşadı. Brüt 1 milyon 898 bin 574 TL olan ikramiyenin 949 bin 922 TL'lik kısmı kurumun anlaşmalı olduğu hesaba yatırıldı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Hayırlı olsun. Maaşları ve ikramiyeleri hesaplara yatırdık. Güle güle harcasınlar." dedi. - ANTALYA