Kepez Belediyesi Engelli Vatandaşın Yüzme Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kepez Belediyesi Engelli Vatandaşın Yüzme Hayalini Gerçekleştirdi

Kepez Belediyesi Engelli Vatandaşın Yüzme Hayalini Gerçekleştirdi

Kepez Belediyesi, engelli Seyahat Aslan Yavuz'un yüzme hayalini gerçekleştirmek için tüm engelleri ortadan kaldırdı. Yavuz, belediyenin WhatsApp ihbar hattına ulaşarak yüzme havuzunu kullanıp kullanamayacağını sordu. Belediye ekipleri hızla harekete geçerek Yavuz'un talebini yerine getirdi.

06.09.2024 15:18  Güncelleme: 15:22
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Kepez İletişim Merkezi'nin WhatsApp ihbar hattına ulaşan Seyahat Aslan Yavuz, engelli bir birey olduğunu, belediyenin yüzme havuzundan yararlanmak istediğini belirterek, "Ben de yüzebilir miyim" dedi. Kepez Belediyesi, engelli vatandaşın yüzme hayalini gerçekleştirmek için tüm engelleri ortadan kaldırdı.

Kepez Belediyesi, engelli Seyahat Aslan Yavuz'un hayalini gerçekleştirdi. Kepez İletişim Merkezi'nin WhatsApp ihbar hattına ulaşan Yavuz, engelli bir birey olduğunu, belediyenin yüzme havuzunu kullanıp kullanamayacağını sordu. "Ben de yüzebilir miyim?" diyen Yavuz'un bu talebi üzerine belediye ekipleri hızla harekete geçti. Ancak, yüzme havuzunu kullanabilmesi için bazı prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyordu. Yavuz önce, belediyenin engelli aracı ile Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinden alınarak sağlık kontrolleri için Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'ne götürüldü. Sağlık Merkezi'nin güler yüzlü personeli tarafından işlemleri kısa sürede tamamlanan Yavuz, yine belediyenin engelli aracı ile Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'na ulaştırıldı. Başvuru işlemleri tamamlanan Seyahat Aslan Yavuz, havuzu kullanmak istediği gün ve saat aralıklarını da kendi isteğine göre belirledi. Yüzme hayali gerçekleşen kadın, yine belediyenin engelli aracı ile sağlık ekipleriyle beraber evine bırakıldı.

Belediyeden anında cevap

Kepez Belediyesi'nin gösterdiği ilgiden çok memnun olduğunu dile getiren Seyahat Aslan Yavuz, "Ağrılarıma iyi geleceğini ve sağlığım açısından faydalı olacağını düşündüğüm için yüzmek istedim. Bunun için belediyenin WhatsApp hattına 'Ben de yüzebilir miyim?' diye yazdım. Anında cevap aldım. 'Siz istersiniz de biz yapmaz mıyız?' diye gelen bu samimi ve sıcak cevap benim çok hoşuma gitti. Ertesi gün beni arayıp evimden alabileceklerini söylediler ve söz verdikleri gibi geldiler" dedi. Yavuz, sağlık kontrollerinin oldukça özenli bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Tahlillerim yapıldı, bu süreçte bana çay bile ikram ettiler. Daha sonra yüzme havuzuna başvurum yapıldı. Havuza nereden girip çıkacağımı öğrendim. Tüm işlemlerim çok hızlı bir şekilde tamamlandı. Açıkçası bu kadar kısa sürede olmasını beklemiyordum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi Engelli Vatandaşın Yüzme Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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