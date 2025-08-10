Kepez Belediyesi Gazi Mahallesi\'nde 900 Ton Asfalt Serimi Gerçekleştiriyor

Kepez Belediyesi, Gazi Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında ulaşımı kolaylaştırmak ve yaşam konforunu artırmak amacıyla 900 ton asfalt serimi gerçekleştirecek.

Kepez Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü asfalt çalışmaları dahilinde Gazi Mahallesi'ndeki Küçük TOKİ konutlarında asfalt hazırlıklarını tamamladı. TOKİ konut alanında, 900 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirileceklerini belirten Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürü Musa Gül, "TOKİ konutlarında, 12 bloktan oluşan yerleşim alanının ulaşımını sağlayan yollarda yaklaşık 900 ton asfalt serimi yapacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Site sakinleri de çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, site yöneticisi Hüseyin Gezer, "Yollarımız gerçekten çok kötü durumdaydı. Başkanımız mahallemize geldi, sokaklarımızı gezdi, mahalle sakinlerimizin istek ve taleplerini yerinde dinledi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise ilçenin dört bir yanındaki yol çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek "İlçemizde toplam 47 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. 64 bin ton asfalt serimi yaparak yollarımızı yeniledik. Ayrıca 28 kilometre yeni yol açtık. Toplamda 64 kilometre sathi asfalt ve 83 kilometre kaldırım çalışması yaptık" dedi. - ANTALYA