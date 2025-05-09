Kepez Belediyesi Huzurevi Sakinlerine Özel Etkinlik Düzenledi

Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi sakinleri, Göynük Transatlantik Otel'de keyifli bir gün geçirdi.

Yaşlı bireylerin sosyal hayata daha aktif katılım sağlamalarını ve keyifli anlar geçirmelerini desteklemek amacıyla Kepez Belediyesi, anlamlı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, huzurevi sakinleri için Göynük'teki Transatlantik Otel'de özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Otel yetkililerinin sıcak karşılamasıyla başlayan program, keyifli bir otel turuyla devam etti. Misafirler, doğayla iç içe açık havada birbirleriyle sohbet ederek güzel anlar paylaştı. Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Vahap Alagöz de huzurevi sakinlerinin keyifli gününe ortak oldu. Alagöz, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün sevgi ve selamlarını ileterek, "Belediye olarak büyüklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerle onların hem zamanlarını dolu dolu geçirmelerini hem de sosyal bağlarını güçlendirmelerini hedefliyoruz. Benzer organizasyonlarımız devam edecek" dedi. - ANTALYA