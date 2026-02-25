Kepez Belediyesi, kadın personelin Ramazan\'daki mesai bitişini yarım saat öne çekti

Kepez Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kadın personele yönelik çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. Belediye ve belediyeye bağlı şirketlerde görev yapan kadın çalışanların mesai bitiş saatleri, Ramazan süresince 17.00 olarak belirlendi.

Kepez Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kadın personelin iş ve aile hayatını kolaylaştıracak özel bir mesai düzenlemesini hayata geçirdi. Belediye ve belediyeye bağlı şirketlerde görev yapan kadın çalışanların 17.30 olan mesai bitiş saatleri, Ramazan süresince 17.00 olarak belirlendi. Ramazan ayında iş ve özel yaşam dengesini destekleyen bu uygulama kamu hizmetlerini aksatmadan, sürdürülecek. Mesai düzenlemesi kadın personelin, trafik yoğunluğuna takılmadan evlerine ulaşmalarını ve aileleri için iftar sofralarını rahatça hazırlayabilmelerini sağlayacak. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, uygulamaya ilişkin yaptığı açılamada, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurguladı. Başkan Kocagöz, "Aile bizim için çok önemli. Ramazan ayında kadın personelimizin zamanında evlerine yetişerek iftar hazırlıklarını rahatça yapabilmelerini ve aileleriyle birlikte iftar sofralarında buluşmalarını istedik. İftar sofraları, birlik ve beraberliğin simgesidir ve aileyle geçirilen bu zamanlar Ramazan'ın en değerli anlarıdır" dedi. - ANTALYA