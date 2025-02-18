Kepez Belediyesi, Mahalle Muhtarlarına Afet Farkındalık Eğitimi Düzenledi - Son Dakika
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Kepez Belediyesi, Mahalle Muhtarlarına Afet Farkındalık Eğitimi Düzenledi

Kepez Belediyesi, Mahalle Muhtarlarına Afet Farkındalık Eğitimi Düzenledi

Kepez Belediyesi, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarına yönelik düzenlediği afet farkındalık eğitiminde, doğal afetler hakkında önemli bilgiler ve kriz yönetimi prosedürleri aktardı. Eğitimde muhtarların, mahalle sakinlerini bilinçlendirme konusunda sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

18.02.2025 12:42  Güncelleme: 12:44
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Kepez Belediyesi, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarına yönelik afet farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde, afet anında ve sonrasında halkla iletişim süreci, tahliye ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili temel prosedürler aktarıldı.

Kepez Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, afetlere karşı farkındalık eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarına yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi Afet İşleri Müdürü Hatice Yıldırım tarafından verilen eğitimde, afet yönetiminin önemi vurgulanarak, afetin en büyük çaresinin eğitim olduğu ifade edildi. Belediye meclis salonunda gerçekleşen eğitimde, muhtarlara doğal afetler hakkında bilgilendirici bir video izletildi. Şiddetli yağmur, yangın, deprem, heyelan ve hortum gibi doğal ya da insan kaynaklı afetlere karşı alınması gereken önlemler detaylı şekilde anlatıldı. Eğitim sürecinde interaktif bir yaklaşım benimsenerek, dinleyicilerin ilgisini yüksek tutmak amacıyla soru-cevap yöntemi kullanıldı. Sunumda, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında uygulanması gereken doğru davranış biçimleri ve afet sonrası kriz yönetimi hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğinin korunması adına alınması gereken tedbirler tek tek sıralandı. Ayrıca, mahalle bazlı toplanma alanlarının her an kullanılabilir durumda olması gerektiği vurgulandı. Muhtarların, kendi mahallelerindeki afet risklerini değerlendirerek halkı bilinçlendirme konusunda sorumluluk taşıdığına da dikkat çekildi.

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği bu eğitimle, mahalle muhtarlarının afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmaları hedeflenirken, kriz anlarında etkin ve doğru müdahaleler yapabilmelerine katkı sağlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi, Mahalle Muhtarlarına Afet Farkındalık Eğitimi Düzenledi - Son Dakika

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