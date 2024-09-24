Kepez Belediyesi, Mahalle Sorunlarını ASAT ile Çözüm Masasına Yatırdı

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Kepez Belediyesi, ilçe muhtarlarını Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) yetkilileri ile bir araya getirerek, mahallelerindeki sorunları ve çözümlerini masaya yatırdı. Kepez Belediyesi ve ASAT hizmet çalışmalarını koordineli yürütecek ve bu çalışma sistemi ile kamu kaynakları daha verimli kullanılacak.

Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerine daha kaliteli hizmet sunabilmek için mahallelerdeki altyapı ve üstyapı sorunlarına çözüm odaklı çalışıyor. Kepez Belediyesi, ilçe muhtarlarını ASAT yetkilileri ile bir araya getirerek, mahallelerdeki sorunları dinledi. Toplantıya, ASAT Genel Müdürü Av. İbrahim Kurt, Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürü Musa Gül ve ilçe muhtarları katıldı. Toplantıda, altyapı sorunları ve sel baskınları konuşuldu, muhtarlar istek ve taleplerini iletti. Kepez'in muhtarları, mahallelerindeki sorunları ASAT yetkililerine, bire bir aktarma imkanı buldu.

Fikir alışverişinde bulundular

Kepez'deki sel baskınlarının önemle üzerinde durulduğu toplantıda, ilçenin her sorunu değerlendirip çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Toplantının ana gündem maddesini, geçmiş yıllarda altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan uyumsuzluklar oluşturdu. Kepez Belediyesi ve ASAT ile koordineli çalışma prensibi çerçevesinde, özellikle altyapı çalışmaları konusunda daha dikkatli adımlar atılması kararlaştırıldı. Önceden altyapı çalışması yapılmadan, yollar asfaltlanıyordu. Artık, ilçede Kepez Belediyesi ve ASAT hizmet çalışmalarını koordineli yürütecek ve bu çalışma sistemi ile milli servet kayıplarının önüne geçilecek. - ANTALYA