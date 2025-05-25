Kepez Belediyesi\'nden Dar Gelirli Öğrencilere Destek: Öğrenci Kent Lokantası Açılıyor

Kepez Belediyesi, dar gelirli öğrencilere ve ailelere destek olmak amacıyla "Öğrenci Kent Lokantası" açıyor.

Öğrenci Kent Lokantası, Gülveren Mahallesi 3700 sokakta 27 Mayıs Salı gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak. İç tefrişatı tamamlanan kent lokantası, 126 metrekare kapalı alan ve 45 metrekare açık alana sahip. Lokantanın kapalı alanında 60, açık alanında ise 30 öğrenci aynı anda yemek yiyebilecek. Akdeniz Üniversitesi'ne yakın konumu ve 24 saat açık Antalya Kütüphanesi'ne olan yakınlığı ile özellikle üniversite öğrencileri için önemli bir kazanım olacağı düşünülen Öğrenci Kent Lokantası, gençlerin ihtiyaçlarına göre uygun fiyatlarla yemek hizmeti sunmayı amaçlıyor. - ANTALYA