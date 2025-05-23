Kepez Belediyesi\'nden Kadınlara Bisiklet Eğitimi Projesi

Kepez Belediyesi'nin "Hayalini Sürmeye Başla" projesi ile 18 ile 60 yaş arası kadınlar bisiklet sürmeyi öğrenerek çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Kepez Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve yıllardır ertelenen hayalleri gerçeğe dönüştürmek amacıyla başlattığı "Hayalini Sürmeye Başla" projesiyle büyük ilgi görüyor. 18 ile 60 yaş arasındaki kadınlara yönelik düzenlenen bisiklet eğitimleri sayesinde, birçok kadın ilk kez bisiklet sürme deneyimiyle tanıştı. Milli sporcu ve 3. kademe kıdemli bisiklet antrenörü Azize Bekar tarafından verilen eğitimlerde, kadınlara denge kurma, pedallı sürüş, yön değiştirme, ani fren gibi teknikler öğretiliyor. Yıllarca içlerinde kalan bisiklet sürme hayalini gerçeğe dönüştüren kadınlar, ücretsiz temel bisiklet eğitimiyle hem özgüven kazanıyor hem de trafikte güvenli sürüş becerileri ediniyor. Eğitimler, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, saat 16: 00-18: 00 arasında, Zafer Mahallesi Cumartesi Kapalı Pazar alanında 10 kişilik gruplar halinde düzenleniyor. - ANTALYA