Kepez Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kepez Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

Kepez Belediyesi\'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi'nde vize sınavlarına hazırlanan öğrencilere çorba ikramında bulunuyor. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, her sabah düzenlenen bu etkinlik kütüphane önünde gerçekleştiriliyor.

12.11.2024 14:49  Güncelleme: 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere, vize sınavı haftası boyunca her sabah çorba ikramında bulunuyor.

Kepez Belediyesi, sonbahar dönemi vize sınavlarına giren öğrencilere, çorba dağıtıyor. Belediyenin bir sosyal sorumluluk çalışması olan ve iyiliği öne çıkaran ikram, Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı İktisadi İşletmesi desteği ile yapılıyor. Sınav haftası boyunca devam edecek olan çorba dağıtımı, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Merkez Kütüphane önünde gerçekleştiriliyor.

Belediye görevlileri, kütüphanenin bahçesine kurdukları çadırda seyyar ocakların üzerindeki kazanlarda bulunan sıcak çorbayı, kağıt bardaklara doldurarak, öğrencilere ikram ediyor. Öğrenciler de çadırda bulunan sehpalarda, ekmek eşliğinde çorbalarını içiyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, üniversite öğrencilerine, sınav dönemlerinde zihin açıklığı getirmesi temennisiyle çorba ikramında bulunduklarını söyledi.

Öğrenci lokantası projesi

Geçtiğimiz Nisan ayındaki ilkbahar dönemi vize sınavlarında öğrencilere çorba ikramı projesini başlattıklarını hatırlatan Başkan Kocagöz, "Sonbahar döneminde de sıcak çorba ikramıyla ülkemizin yarınları olan gençlerimizin yanındayız. Öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum. Gençlerimizi, önemsiyor ve değer veriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i, emanet ettiği gençlerimize sahip çıkmaya, onların yaşamını güzelleştirmeye devam edeceğiz. Akdeniz Üniversitesi'ne okuyan öğrencilerimizin önemli bir bölümü, barınma ihtiyaçlarını üniversiteye çok yakın olan mahallelerimizde karşılıyor. Mahallelerimizde misafir ettiğimiz öğrencilerimizin yaşamlarını, öğrenci lokantası, öğrenci konuk evi, gençlik yolu, internet paketi, sağlık taraması, çamaşır yıkama projelerimizle kolaylaştıracağız. Kepez Belediyesi olarak her zaman gençlerimizle birlikteyiz ve onların yanındayız" açıklamasını yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Kepez Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Eğitim, Yerel, Yaşam, Kepez, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
22:03 Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
21:57 Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar
21:49 Ekipleri harekete geçiren görüntü Ekipleri harekete geçiren görüntü
21:02 Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye’de çıkarılıyor Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor
20:40 Selda Bağcan’ın son hali sevenlerini korkuttu Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini korkuttu
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 16:36:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kepez Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.