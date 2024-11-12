Kepez Belediyesi\'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

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Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere, vize sınavı haftası boyunca her sabah çorba ikramında bulunuyor.

Kepez Belediyesi, sonbahar dönemi vize sınavlarına giren öğrencilere, çorba dağıtıyor. Belediyenin bir sosyal sorumluluk çalışması olan ve iyiliği öne çıkaran ikram, Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı İktisadi İşletmesi desteği ile yapılıyor. Sınav haftası boyunca devam edecek olan çorba dağıtımı, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Merkez Kütüphane önünde gerçekleştiriliyor.

Belediye görevlileri, kütüphanenin bahçesine kurdukları çadırda seyyar ocakların üzerindeki kazanlarda bulunan sıcak çorbayı, kağıt bardaklara doldurarak, öğrencilere ikram ediyor. Öğrenciler de çadırda bulunan sehpalarda, ekmek eşliğinde çorbalarını içiyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, üniversite öğrencilerine, sınav dönemlerinde zihin açıklığı getirmesi temennisiyle çorba ikramında bulunduklarını söyledi.

Öğrenci lokantası projesi

Geçtiğimiz Nisan ayındaki ilkbahar dönemi vize sınavlarında öğrencilere çorba ikramı projesini başlattıklarını hatırlatan Başkan Kocagöz, "Sonbahar döneminde de sıcak çorba ikramıyla ülkemizin yarınları olan gençlerimizin yanındayız. Öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum. Gençlerimizi, önemsiyor ve değer veriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i, emanet ettiği gençlerimize sahip çıkmaya, onların yaşamını güzelleştirmeye devam edeceğiz. Akdeniz Üniversitesi'ne okuyan öğrencilerimizin önemli bir bölümü, barınma ihtiyaçlarını üniversiteye çok yakın olan mahallelerimizde karşılıyor. Mahallelerimizde misafir ettiğimiz öğrencilerimizin yaşamlarını, öğrenci lokantası, öğrenci konuk evi, gençlik yolu, internet paketi, sağlık taraması, çamaşır yıkama projelerimizle kolaylaştıracağız. Kepez Belediyesi olarak her zaman gençlerimizle birlikteyiz ve onların yanındayız" açıklamasını yaptı. - ANTALYA