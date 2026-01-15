Kepez'de Güvenlik Zinciri projesiyle büyüklerin kapısı sessiz kalmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kepez'de Güvenlik Zinciri projesiyle büyüklerin kapısı sessiz kalmıyor

15.01.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, yalnız yaşayan yaşlı bireyler için hayata geçirdiği Güvenlik Zinciri uygulaması ile sağlık ve sosyal destek sunarak, onlara güvende ve onurlu bir yaşam sağlamayı amaçlıyor.

Kepez Belediyesi, Yaşlı Dostu Kepez Projesi kapsamında hayata geçirdiği Güvenlik Zinciri uygulamasıyla, evinde yalnız yaşayan yaşlı bireylerin kapısını düzenli olarak çalıyor sağlık, sosyal destek ve insan sıcaklığını aynı çatı altında buluşturuyor.

Kepez Belediyesi, yaş almış bireylerin yalnızlık duygusundan uzak, güvende ve onurlu bir yaşam sürmesi amacıyla Güvenlik Zinciri uygulamasını sahaya taşıdı. "Sizi görüyoruz, nefesinizi hissediyoruz" anlayışıyla yürütülen çalışma, Kepez'de hiçbir büyüğün kapısının sessiz kalmamasını hedefliyor. Yaşlı Dostu Kepez Projesi kapsamında hayata geçirilen Güvenlik Zinciri uygulaması, Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Birimi koordinasyonunda yürütülüyor. Evde sağlık hizmet uzmanları, gerontologlar, sosyal hizmet çalışanları ve psikologlardan oluşan ekipler, yaşlı bireylerin evlerini düzenli olarak ziyaret ediyor. Ekipler, yaşlı bireylerin yalnızca sağlık durumlarını değil; ruh hallerini, sosyal ihtiyaçlarını ve günlük yaşam şartların da yakından takip ederek, ihtiyaçların zamanında karşılanmasını sağlıyor.

Güvenlik zinciri nasıl işliyor

Uygulama kapsamında yalnız yaşayan yaşlı bireyler, 8–10 kişiden oluşan küçük gruplar halinde Güvenlik Zinciri'ne dahil ediliyor. Her grup, günün belirli saatlerinde başlayan bir iletişim halkasıyla birbirine bağlanıyor. Zincir, örneğin Ayşe Hanım'ın saat 11.00'de Mehmet Bey'i aramasıyla başlıyor. Mehmet Bey, 11.15'te Cemil Bey'i; Cemil Bey ise 11.30'da Hasan Bey'i arayarak zinciri sürdürüyor. Bu şekilde her birey, kendisinden sonra gelen kişiyi arayarak hem hal hatır soruyor hem de bir sonraki halkayı devreye sokuyor. Zincirin son halkasında yer alan kişi, görüşmelerin sorunsuz tamamlanması durumunda Kepez Belediyesi görevlisini arayarak "her şey yolunda" bilgisini paylaşıyor. Ancak zincirin herhangi bir noktasında, örneğin beşinci kişi altıncı kişiye ulaşamazsa, durum anında belediye ekiplerine bildiriliyor. Ekipler gecikmeden ilgili adrese giderek yaşlı bireyin durumunu yerinde kontrol ediyor ve gerekli müdahaleyi sağlıyor. Bu sistem sayesinde, herhangi bir sağlık sorunu, düşme, ani rahatsızlık ya da iletişim kopukluğu en kısa sürede fark edilerek hızlıca müdahale edilebiliyor.

Denetim değil, şefkatli takip

Uygulama kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde amaç, yaşlı bireylerin kendilerini denetlenen değil; sahip çıkılan, hatırlanan ve değer verilen bireyler olarak hissetmeleri. Gerekli durumlarda ilgili kurumlarla hızlı koordinasyon sağlanarak, yaşlıların güvenliği ve iyilik hali güçlendiriliyor.

Mahalle temelli güçlü sosyal destek ağı

Güvenlik Zinciri modeliyle Kepez'de mahalle temelli güçlü bir sosyal destek ağı oluşturuluyor. Böylece yaşlı bireyler, kendi evlerinde ve alıştıkları yaşam alanlarında; güvende, onurlu ve yalnız hissetmeden yaşamlarını sürdürebiliyor.

Başkan Kocagöz: "Bu bir proje değil, vefa borcudur"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Güvenlik Zinciri uygulamasının yalnızca bir sosyal destek çalışması olmadığını vurgulayarak, yaşlı bireylere verilen değerin sahaya yansıdığını ifade etti. Başkan Kocagöz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kepez'de hiçbir büyüğümüzün kapısı sessiz kalmasın istiyoruz. Bir telefonun çalmadığı, bir hal hatırın sorulmadığı, bir nefesin fark edilmediği tek bir ev bile olmasın… Yaş almak bir yük değildir. Biz Kepez Belediyesi olarak, hayatını bu şehre emek vererek geçirmiş büyüklerimizin yanında olduğumuzu sadece sözle değil; her gün kapılarını çalarak, seslerini duyarak, ihtiyaçlarını hissederek göstermek istiyoruz. Güvenlik Zinciri bizim için bir proje değil; bir vefa borcudur. Bilinsin ki; unutulan kimse yok, görülmeyen kimse yok, yalnız bırakılan kimse hiç yok."

Kepez Belediyesi, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürerek; yaşlanma sürecinin insan sıcaklığı, saygı ve güven duygusuyla geçirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Yerel Haberler, Kepez, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kepez'de Güvenlik Zinciri projesiyle büyüklerin kapısı sessiz kalmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

14:40
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:09:03. #7.11#
SON DAKİKA: Kepez'de Güvenlik Zinciri projesiyle büyüklerin kapısı sessiz kalmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.