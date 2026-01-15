Kepez'de Güvenlik Zinciri projesiyle büyüklerin kapısı sessiz kalmıyor

Kepez Belediyesi, Yaşlı Dostu Kepez Projesi kapsamında hayata geçirdiği Güvenlik Zinciri uygulamasıyla, evinde yalnız yaşayan yaşlı bireylerin kapısını düzenli olarak çalıyor sağlık, sosyal destek ve insan sıcaklığını aynı çatı altında buluşturuyor.

Kepez Belediyesi, yaş almış bireylerin yalnızlık duygusundan uzak, güvende ve onurlu bir yaşam sürmesi amacıyla Güvenlik Zinciri uygulamasını sahaya taşıdı. "Sizi görüyoruz, nefesinizi hissediyoruz" anlayışıyla yürütülen çalışma, Kepez'de hiçbir büyüğün kapısının sessiz kalmamasını hedefliyor. Yaşlı Dostu Kepez Projesi kapsamında hayata geçirilen Güvenlik Zinciri uygulaması, Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Birimi koordinasyonunda yürütülüyor. Evde sağlık hizmet uzmanları, gerontologlar, sosyal hizmet çalışanları ve psikologlardan oluşan ekipler, yaşlı bireylerin evlerini düzenli olarak ziyaret ediyor. Ekipler, yaşlı bireylerin yalnızca sağlık durumlarını değil; ruh hallerini, sosyal ihtiyaçlarını ve günlük yaşam şartların da yakından takip ederek, ihtiyaçların zamanında karşılanmasını sağlıyor.

Güvenlik zinciri nasıl işliyor

Uygulama kapsamında yalnız yaşayan yaşlı bireyler, 8–10 kişiden oluşan küçük gruplar halinde Güvenlik Zinciri'ne dahil ediliyor. Her grup, günün belirli saatlerinde başlayan bir iletişim halkasıyla birbirine bağlanıyor. Zincir, örneğin Ayşe Hanım'ın saat 11.00'de Mehmet Bey'i aramasıyla başlıyor. Mehmet Bey, 11.15'te Cemil Bey'i; Cemil Bey ise 11.30'da Hasan Bey'i arayarak zinciri sürdürüyor. Bu şekilde her birey, kendisinden sonra gelen kişiyi arayarak hem hal hatır soruyor hem de bir sonraki halkayı devreye sokuyor. Zincirin son halkasında yer alan kişi, görüşmelerin sorunsuz tamamlanması durumunda Kepez Belediyesi görevlisini arayarak "her şey yolunda" bilgisini paylaşıyor. Ancak zincirin herhangi bir noktasında, örneğin beşinci kişi altıncı kişiye ulaşamazsa, durum anında belediye ekiplerine bildiriliyor. Ekipler gecikmeden ilgili adrese giderek yaşlı bireyin durumunu yerinde kontrol ediyor ve gerekli müdahaleyi sağlıyor. Bu sistem sayesinde, herhangi bir sağlık sorunu, düşme, ani rahatsızlık ya da iletişim kopukluğu en kısa sürede fark edilerek hızlıca müdahale edilebiliyor.

Denetim değil, şefkatli takip

Uygulama kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde amaç, yaşlı bireylerin kendilerini denetlenen değil; sahip çıkılan, hatırlanan ve değer verilen bireyler olarak hissetmeleri. Gerekli durumlarda ilgili kurumlarla hızlı koordinasyon sağlanarak, yaşlıların güvenliği ve iyilik hali güçlendiriliyor.

Mahalle temelli güçlü sosyal destek ağı

Güvenlik Zinciri modeliyle Kepez'de mahalle temelli güçlü bir sosyal destek ağı oluşturuluyor. Böylece yaşlı bireyler, kendi evlerinde ve alıştıkları yaşam alanlarında; güvende, onurlu ve yalnız hissetmeden yaşamlarını sürdürebiliyor.

Başkan Kocagöz: "Bu bir proje değil, vefa borcudur"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Güvenlik Zinciri uygulamasının yalnızca bir sosyal destek çalışması olmadığını vurgulayarak, yaşlı bireylere verilen değerin sahaya yansıdığını ifade etti. Başkan Kocagöz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kepez'de hiçbir büyüğümüzün kapısı sessiz kalmasın istiyoruz. Bir telefonun çalmadığı, bir hal hatırın sorulmadığı, bir nefesin fark edilmediği tek bir ev bile olmasın… Yaş almak bir yük değildir. Biz Kepez Belediyesi olarak, hayatını bu şehre emek vererek geçirmiş büyüklerimizin yanında olduğumuzu sadece sözle değil; her gün kapılarını çalarak, seslerini duyarak, ihtiyaçlarını hissederek göstermek istiyoruz. Güvenlik Zinciri bizim için bir proje değil; bir vefa borcudur. Bilinsin ki; unutulan kimse yok, görülmeyen kimse yok, yalnız bırakılan kimse hiç yok."

Kepez Belediyesi, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürerek; yaşlanma sürecinin insan sıcaklığı, saygı ve güven duygusuyla geçirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor. - ANTALYA