Kepez'de bayram öncesi şehit aileleri unutulmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kepez'de bayram öncesi şehit aileleri unutulmadı

Yaklaşan bayram öncesinde, Kepez Belediyesi şehit ailelerini unutmadı.

14.06.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaklaşan bayram öncesinde, Kepez Belediyesi şehit ailelerini unutmadı. Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü temsilen Uncalı Şehitliği'nde şehit aileleri ile bir araya geldi.

Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını dile getiren Yalçın, Başkan Kocagöz'ün de sevgi ve selamlarını iletti. Bu anlamlı buluşmada, şehit aileleriyle bir araya gelen Başkan Yardımcısı Yalçın, onların hislerini paylaştı ve desteklerini iletti. Şehitlerimizin kabirleri ziyaret edilerek, dualar okundu. Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, "Vatanımız için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi anmak amacıyla bugün kıymetli aileleri ile bir araya geldik. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve ailelerimizin her zaman yanında olmak bizim en büyük görevimizdir" dedi.

Şehit aileleri, buruk bayram öncesi kendilerine sevgi ve selamlarını ileten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve şehitlikte yanlarında olan Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın'a teşekkür etti. Kepez Belediyesi'nin bayram öncesi düzenlediği bu buluşma, şehit ailelerine moral ve motivasyon sağlarken, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın önemini de ortaya koydu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Kepez, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kepez'de bayram öncesi şehit aileleri unutulmadı - Son Dakika


20:03 Eylem Tok ile oğlu ABD’de yakalandı Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi
20:00 CHP’nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek’in kapısını çalacak İşte masadaki konu başlıkları CHP'nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek'in kapısını çalacak! İşte masadaki konu başlıkları
18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 20:50:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kepez'de bayram öncesi şehit aileleri unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement