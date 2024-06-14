Kepez'de bayram öncesi şehit aileleri unutulmadı

Yerel

Yaklaşan bayram öncesinde, Kepez Belediyesi şehit ailelerini unutmadı. Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü temsilen Uncalı Şehitliği'nde şehit aileleri ile bir araya geldi.

Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını dile getiren Yalçın, Başkan Kocagöz'ün de sevgi ve selamlarını iletti. Bu anlamlı buluşmada, şehit aileleriyle bir araya gelen Başkan Yardımcısı Yalçın, onların hislerini paylaştı ve desteklerini iletti. Şehitlerimizin kabirleri ziyaret edilerek, dualar okundu. Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, "Vatanımız için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi anmak amacıyla bugün kıymetli aileleri ile bir araya geldik. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve ailelerimizin her zaman yanında olmak bizim en büyük görevimizdir" dedi.

Şehit aileleri, buruk bayram öncesi kendilerine sevgi ve selamlarını ileten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve şehitlikte yanlarında olan Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın'a teşekkür etti. Kepez Belediyesi'nin bayram öncesi düzenlediği bu buluşma, şehit ailelerine moral ve motivasyon sağlarken, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın önemini de ortaya koydu. - ANTALYA