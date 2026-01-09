Kepez'e 2 Semt Evi, 1 Barınma Evi geliyor

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Sütçüler ve Habibler mahallelerinde yapılacak semt evleri ve Yeni Mahalle'ye kazandırılacak Barınma Evi için hayırseverlerle protokol imzaladı.

Kepez Belediyesi, kentin dört bir yanında temel hizmet çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik projelere yenilerini ekliyor. Bu kapsamda Kepez'e, vatandaşların sosyal, kültürel ve barınma ihtiyaçlarına cevap verecek 2 semt evi ve 1 barınma evi kazandırılacak. Semt evleri ve barınma evi protokolleri, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile hayırseverler arasında, başkanlık makamında imza altına alındı. Sütçüler Mahallesi'ne kazandırılacak semt evinin protokolü, hayırsever Mehmet Halil Çiçek, Habibler Mahallesi semt evi protokolü ise hayırsever Emin Aktaş ile imzalandı.

Semt evleri, mülkiyetleri Kepez Belediyesi'ne ait olan Sütçüler Mahallesi 27140 adadaki park alanına ve Habibler Mahallesi 26393 adadaki park alanına inşa edilecek. Yeni semt evleri; vatandaşların taziye kabul edebileceği, sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği ve mahalle sakinlerinin bir araya gelerek dayanışma içerisinde olabileceği merkezler olarak hizmet verecek.

Barınma evi

Kepez Barınma Evi protokolü, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve Bilal Canpolat tarafından imza altına alındı. Protokol kapsamında; Yenimahalle 25506 ada 5 parselde, mülkiyeti Kepez Belediyesi'ne ait olan Sosyal Tesis Alanı'nda yer alan 3 katlı, 125 metrekare zemin oturumlu ve asma kat tadil edilerek Barınma Evi olarak kullanılmak üzere Kepez Belediyesi'ne bağışlanacak. - ANTALYA