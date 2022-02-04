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Kepez'den ilçe belediyelere kar temizleme desteği - Son Dakika

Kepez'den ilçe belediyelere kar temizleme desteği

04.02.2022 12:01
Kepez'den ilçe belediyelere kar temizleme desteği

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışından etkilenen Gündoğmuş ve İbradı İlçesi'nde belediye ekipleri ile omuz omuza kar temizleme çalışması yapıyor.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışından etkilenen Gündoğmuş ve İbradı İlçesi'nde belediye ekipleri ile omuz omuza kar temizleme çalışması yapıyor.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun bir şekilde devam ederken, Kepez Belediyesi de karla mücadele eden ilçe belediyelerine desteğini sürdürüyor. Kepez Belediyesi, Gündoğmuş ve İbradı İlçelerini de kar mücadelesinde yalnız bırakmadı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte alarma geçen Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gündoğmuş ve İbradı İlçelerinde yürütülen kar temizleme çalışmalarına destek verdi. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gündoğmuş ve İbradı Belediyesi ekipleriyle koordineli bir şekilde hareket ederek, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımı zorlaşan mahalle yollarını kepçe ve greyder yardımıyla yeniden açtı. Kepez Belediyesi, kar temizleme çalışmalarını Gündoğmuş Belediyesi ve İbradı Belediyesi ekipleriyle omuz omuza yürütüyor. - ANTALYA

Kepez'den ilçe belediyelere kar temizleme desteği
Kepez'den ilçe belediyelere kar temizleme desteği
Kepez'den ilçe belediyelere kar temizleme desteği

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Kepez Belediyesi, Gündoğmuş, Hisarcık, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kepez'den ilçe belediyelere kar temizleme desteği - Son Dakika


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