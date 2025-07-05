Kerbela şehitleri, Esenyurt\'ta gözyaşları ve dualarla anıldı

Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının Kerbela'da şehit edilişinin 1384. yılı dolayısıyla Esenyurt'ta düzenlenen Aşure etkinliklerinde duygusal anlar yaşandı. Vatandaşlar, Kerbela şehitlerini gözyaşları, ağıtlar ve dualarla andı.

İmam Ali Vakfı, Sefinet-ün Necat Gençliği ve Esenyurt Muhammed Mustafa İlim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği programa, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, MHP 13. Dönem MYK Üyesi Gökhan Türkeş Önger, Esenyurt Müftüsü Selami Aykul ve ilçe protokolü katıldı. Ehl-i Beyt sevgisiyle bir araya gelen kalabalık, İmam Hüseyin ve yarenlerini anarken, sineler dövüldü, gözyaşları sel oldu. Duygusal anların yaşandığı program, dualar ve mersiyeler eşliğinde sona erdi.

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Kerbela olayının İslam tarihindeki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada; canlarını hiçe sayarak hak ve hakikat uğrunda mücadele etme mirasını bizlere bırakan Kerbela Şehitlerini anmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yüce milletimizin inancının merkezinde Allah'a ve Resulüne bağlılık ve Resulün Ehli-i Beytine sevgi ve muhabbet vardır. İslam dini ile şereflendiği günden bu yana milletimizin gönlünde Ehl-i Beyt'in özel ve müstesna bir yeri olmuştur."

"Onurlu bir mücadelenin adıdır Kerbela"

Aksoy, Kerbela'nın zulme karşı onurlu bir direnişin sembolü olduğunu vurgulayarak, "14 asırdır dinmeyen bir acının, matemin, zulme karşı onurlu bir mücadelenin adıdır Kerbela. Hz. Hüseyin ve yarenleri, aradan geçen binlerce yıla rağmen milyarlarca insanın gönlünde yaşamaya devam etmektedir. Onlara bu zulmü reva görenler ise Müslümanlar tarafından nefretle hatırlanmaktadır" dedi.

"Kerbela şehitlerimizi minnetle ve rahmetle yad ediyorum"

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Başkan Vekili Aksoy, "Yürekleri Kerbela ateşiyle yanan komşularım, Ehl-i Beyt sevgisi ve Kerbela acısı aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin de sembolüdür. Sünnisiyle, Caferisiyle, Alevisiyle tüm milletimiz Ehl-i Beyt sevgisinde ve Kerbela acısında birleşmektedir. Bu nedenle; birlik ve beraberliğimize vesile olan, bizlere onurlu bir miras bırakan Kerbela şehitlerimizi minnetle ve rahmetle yad ediyorum. Yüce Allah, böyle zulümleri bir daha yaşatmasın, milletimizi beladan, kazadan uzak tutsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL