Kerem Polat LGS'de Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
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Kerem Polat LGS'de Türkiye Birincisi Oldu

Kerem Polat LGS\'de Türkiye Birincisi Oldu
10.07.2026 14:00
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Kerem Polat, LGS'de 500 tam puan alarak ağabeyinin izinden gidip Türkiye birincisi oldu.

Adıyaman'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan Kerem Polat, tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Polat, 2023 yılında aynı başarıyı elde eden ağabeyi Ahmet Yiğit Polat'ın izinden gitti.

Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi olan Kerem Polat, eğitimci anne ve babasının desteğiyle sınava hazırlandığını belirterek, disiplinli ve planlı çalışmanın başarısında önemli rol oynadığını söyledi.

Sınav hazırlık sürecinde telefon, bilgisayar ve benzeri teknolojik cihazlardan uzak durduğunu ifade eden Polat, düzenli çalışmanın yoğun ders temposundan daha etkili olduğunu dile getirdi.

Ağabeyi Ahmet Yiğit Polat'ın 2023 yılında LGS'de 500 tam puan almasının kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu anlatan Kerem Polat, tercih döneminde ağabeyi gibi İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim görmek istediğini ya da Galatasaray Lisesi'ne gitmek istediğini belirtti.

Türkiye birincisi olan Kerem Polat, okulunda düzenlenen programda öğretmenleri ve arkadaşları tarafından tebrik edildi. Okul Müdürü Mehmet Ateş de öğrenciyi başarısından dolayı bilgisayar hediye ederek ödüllendirdi.

Eğitim sürecinde teknolojiyi kendisinden uzak tuttuğunu dile getiren öğrenci Kerem Polat, "Özellikle fazla çalışmanın çokta önemli olmadığını anladım. Çünkü girdiğim MEB'in deneme sınavlarında bunu fark ettim. Özellikle düzenli ders çalışmanın daha çok faydasını gördüm. Teknolojiden aynen uzak durmamız gerekiyor çünkü teknoloji zihnimizdeki yani bulanıklığı arttırıyor. O yüzden daha saf bir beynimiz için yani. Hedefim, abim İstanbul Erkek Lisesine gitti, onunda izinden gitmek istiyorum. Galatasaray Lisesi'ni de görüyorum yani iyi olur diye düşünüyorum" dedi.

Baba Çoşkun Polat ise "2023'te deprem senesinde Kerem Polat'ın abisi Ahmet yine aynı şekilde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştu ve bizi gururlandırmıştı. Bu yıl da Kerem oğlum bize bu sevinci yaşattı ve çok mutluyuz" diye konuştu.

Okul Müdürü Mehmet Ateş ise "Öğrencimiz gerçekten efendi saygılı ve Milli Eğitim Bakanlığının verdiği kitapları MEBİ'den çıkan soruları denemeleri tek tek çözmüş ve bu konuda başarı elde etmiştir. Bizim diğer öğrencilerimize de önerilerimiz şunlardır. Kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığının EBA sitesinden, MEBİ'de çıkan soruları denemeleri mutlaka çözmeleri" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kerem Polat LGS'de Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika

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