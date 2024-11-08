Haber: Uğur İstanbullu
(ARTVİN) - Doğa savunucusu Reşit Kibar'ın öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda Muhammet Ustabaş'ın ağabeyine ait kereste atölyesini kundakladıkları iddiasıyla yargılanan Yıllar Kibar ve Mutlu Akyüz tahliye edildi.
Doğa savunucusu Reşit Kibar'ın öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda tutuklanan Mutlu Akyüz ve Yıllar Kibar tahliye edildi. Akyüz ve Kibar, Reşit Kibar'ı öldüren Muhammet Ustabaş'ın ağabeyine ait kereste atölyesini kundakladıkları iddasıyla tutuklanmıştı.
Son Dakika › Yerel › Kereste Atölyesi Kundaklama Davası: Tahliye! - Son Dakika
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