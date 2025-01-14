Keşan\'da Kar Yağışı ve Çocukların Eğlencesi

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Keşan'da çocuklar, kar yağışı altında anne ve babalarıyla kartopu oynadı

Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler yollarda zor anlar yaşadı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında aileleriyle evlerinden çıkan çocuklar, parklarda kartopu oynarken, sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı.

Keşan'da şehri beyaza bürüyen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının giderek arttığı şehir merkezinde çocuklar, akşam saatlerinde aileleri ile birlikte evlerinden çıkarak parklarda kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Bazı sürücüler kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Keşan'a bağlı Gökçetepe köyünde kar ile kaplanan yolda kontrolden çıkan araçların yardımına köy muhtarı Abdullah Kemik ile azaları koştu. Traktör ile araçları kurtarmaya giden Kemik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yolda kalanları kurtarmak için mücadele ettiklerini belirterek, yola çıkacak olanları tedbirli olmaları konusunda uyarıp, mecbur kalmadıkça köy yolunun kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, İl Özel İdaresi ekipleri de yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma yaptı.