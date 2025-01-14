Keşan\'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

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Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler kar temizleme çalışması için mesai yaptı.

Yoğun kar yağışının etkisi altında kalan Keşan ilçesinde yol açma çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri, araç trafiğinin aksamaması için cadde ve sokaklarda yol açma, tuzlama ve buzlanmaya karşı solisyon uygulaması yaptı. Karayolları ekipleri ana arterlerde, İl Özel İdaresi ekipleri de sorumluluk sahasında bulunan köy yollarında kar temizleme çalışması yaparak yolların ulaşıma açık kalmasını sağladı. - EDİRNE