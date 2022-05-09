Kesikoğlu, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanvekili oldu - Son Dakika
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Kesikoğlu, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanvekili oldu

09.05.2022 12:12
Kesikoğlu, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanvekili oldu

Zonguldak Kent Konseyin Yürütme Kurulu Başkanvekilliği görevine Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu seçildi.

Zonguldak Kent Konseyin Yürütme Kurulu Başkanvekilliği görevine Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu seçildi.

Zonguldak Kent Konseyi Yürütme Kurulu; alınan karar gereği Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanmasının ardından idari görevlerinin yoğunluğu, üniversite - şehir bütünleşmesinin devamlılığının ve kent konseyi faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi gerekliliği nedeniyle Zonguldak Kent Konseyi Yönergesi uyarınca Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkan Vekili olarak oy birliği ile seçildi.

Yapılan açıklamada, "Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak tüm güzellikleriyle daha modern ve yaşanılabilir bir Zonguldak yaratma düşüncemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

Kesikoğlu, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanvekili oldu
Kesikoğlu, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanvekili oldu

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Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütme Kurulu, Kent Konseyi, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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